分析：中国军力增强 但海外营救公民或有局限

路透香港2月3日电（记者 David Lague）---中国军力日益增强，动用武装力量保护海外公民的意愿亦愈发强烈。但有分析人士认为，中国在开展复杂人质营救行动方面仍有局限。

近日29名中国工人在苏丹遭劫持，各界益发强烈地要求中国政府保障逾80万海外务工人员的安全，特别是在中国投资巨大的资源丰富、但局势不稳的国家。

去年利比亚内战期间，中国军队帮助约3.6万中国公民从该国撤离，赢得国内赞誉，并引燃对中国干预远方危机的期望。

过去二十多年，中国国防支出保持双位数增长，中国军队在利比亚的撤侨行动，被广泛看作其在海外开展复杂海上行动能力的明证。

而去年13名中国船员湄公河遇害案发生後，中国在12月部署武装边防警察参加湄公河联合巡航任务，更加深了外界对军方海外行动能力的期待。

但据研究中国军事的专家称，中国军队可能不愿尝试像美国海豹突击队那样的大胆援救行动。海豹突击队上月从索马里武装分子手中，营救出一名遭绑架的美国援助人员和一位丹麦人。

商业情报机构Exclusive Analysis驻伦敦情报和军事分析师Gary Li称：“中国没有那样的情报网络，也缺乏进行此类大胆行动的政治意愿和军事实力。”

悄悄的变化

中国海军舰队2008年开始赴亚丁湾为中外船只护航，参与打击该海域海盗活动，显示中国军力日益增强。

尽管中国政府力图避免中国军舰卷入武装冲突，但中国时有军方高层呼吁采取更有力措施打击索马里海盗。

英国国际战略研究所（IISS）海上安全研究员勒米尔（Christian Le Miere）称：“这都表明中国在海外部署安全力量方面的意愿在悄悄地变化。”

“未来我们还能看到更多这种变化。”

分析人士指出，中国在海外公民人数众多，其中很多身处资源丰富、但政局不稳的非洲和中东地区，中国政府制定计划应对紧急情况势在必行。

南非斯坦陵布什大学（Stellenbosch University）中国研究中心主任格林姆（Sven Grimm）称：“不远的将来，可能会看到更多中国公民遭绑架或处於危险境地的事件。”

“（在海外的中国公民）人数越多，发生意外事件的机率也就越高。此外，中国企业涉足的很多国家局势不稳。”

多数分析人士认为，即便中国有军事手段对海盗或者劫持者动武，还需要中国外交政策涉及安全事务时一贯采取的谨慎立场作出根本性转变，才能为动武扫清障碍。

上海复旦大学教授、中国安全政策研究专家沈丁立表示，中国派遣特种部队赴海外执行营救任务的可能性极小。

沈丁立称，在海外的部队部署上，中国一直谨慎遵守国际法，并与其他国家协商。

外交手段

不过，分析人士指出，中国军事存在仍有重要的象征意义。

研究机构China SignPost的海事问题专家柯林斯（Gabe Collins）称：“这（中国的军事存在）向外界释放出一个重要信号，即中国随时准备好保护本国公民安全。”

分析人士指出，在多数情况下，中国要保护在危险地区务工的公民时，外交手段仍是最有效工具。

格林姆称：“中国将必须与非洲社会各界接洽，这并非是想强求後者作改变，而是为了自身利益。”

“如果苏丹或者利比亚国内发生冲突，或者未来津巴布韦、安哥拉或其他地方发生政治动荡，中国的利益会受到影响。”

“这些需要通过预防性的、巧妙的外交手段实现。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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