绿地自有高端酒店品牌落户悉尼 未来将收购国际酒店同行

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月23日 - 中国最大房地产企业--绿地控股(600606.SS)旗下自主运营高端商务酒店--绿地铂瑞酒店周三在澳大利亚悉尼开业，绿地酒店管理集团成为首家进驻悉尼的中国酒店管理集团。
公司新闻稿称，根据绿地的中期规划，绿地酒店产业将进一步提升酒店经营管理能级，加强自有酒店品牌输出和管理输出，同时积极收购国际知名酒店管理公司，目标成为布局全球的国际知名酒店管理集团。
大消费产业是绿地三大新兴产业之一，而酒店业是大消费产业的重要组成部分。绿地目前建成及在建酒店70余家，拥有各类客房2万余间，资产规模超过250亿元人民币，酒店项目遍及全国20个省市70个城市，以及德国法兰克福、洛杉矶、多伦多、悉尼、韩国济州岛等海外城市，绿地已成为国内最大酒店物业持有商和管理运营商之一。
在酒店管理方面，绿地集团实施自有酒店品牌管理和对外委托管理相结合的双轮驱动模式，拥有奢华酒店品牌“铂瑞”（Primus）和商务品牌“铂骊”（The Qube），并先后与洲际(IHG.L)、万豪(MAR.O)等国际知名酒店管理集团达成战略合作关系。其中绿地自有品牌酒店已分别落户悉尼、法兰克福、上海、南昌等八个国内外主要城市。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。