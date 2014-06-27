香港《经济日报》：内地楼泡欲爆 地方挟中央托市

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
（6月27日社评）
内地多个地方近日明里暗里松楼控，个中充满与中央博弈意味。地方因经济与债务等切身利益不断出招，图迫中央表态撑楼市，中央则只求楼市软着陆而不跌出祸来，双方角力难息。
内蒙首府呼和浩特上周五宣布取消楼市限购令，成首个明文松绑楼控的城市，惟有关通知仅推出6天，当局便指文件「打印错误」，吊诡急撤。呼和浩特硬闯触礁，但无锡、天津、渖阳等，近日纷传出已低调自行松绑。内地楼市转势渐明显，惟相比中央，地方更忧楼市跌。
中央对楼市调整会多深，相信心中仍无底。惟现时楼价跌幅仍有限，且内地按揭贷款首期不低于30%，杠杆不高，更没如其他发达国般，涉复杂衍生产品，难演成美国次按式金融灭顶之灾。只要楼价稳步回调、慢挤泡沫，中央应乐见。
惟不少地方诸侯却极焦急，因他们在楼市下跌中首当其冲，面临两大重击。
其一，挤破地方经济泡沫。部分中小城市楼市已成大泡沫，供应严重过剩。若这些地方楼市转势，以楼市拉动经济的算盘势难再打响，令其经济泡沫破灭。
其二，地方债风险急飙。中小城市的楼价地价回调，政府卖地收入锐减，债务压力与日俱增，恐趋爆破。
中央与地方的利益不同，而中央对楼市会跌多少、会否严重冲击经济，看似仍心中无底，难制定清晰明确政策，但又不愿见地方乘势一哄而上，重新催谷楼泡，种更大祸患。中央对楼市的暧昧态度料延续，地方亦势不断出招，图迫中央撑楼市，内地楼控博弈持续，楼市走势与政策倍添不明朗。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。