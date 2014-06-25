呼和浩特明文取消限购 购房不必提供房屋套数证明

路透北京6月25日 - 越来越多的中国地方政府加入房地产政策微调的行列。内蒙古呼和浩特市成为首个明文规定取消限购的城市，该市办公厅近日发布通知称，居民购房时无需再提供住房套数证明。

呼和浩特市房地产开发监督管理处网站刊登的办公厅通知扫描版，内容关于做好住房保障工作，促进房地产市场健康稳定发展，并明确提出要充分发挥市场对资源配置的决定性作用，取消商品房销售方案备案的制度。

该通知于6月13日印发并自发文之日起实施，已抄送国家住房和城乡建设部房地产市场监管司，6月20日网站刊出，但在周三下午稍晚通知从网站撤下，截止目前路透尚未能接通呼和浩特相关部门电话。

通知具体规定，居民购买商品住房（含二套住房）在办理签约、网签、纳税、贷款以及权属登记时，不再要求提供住房套数查询证明。产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询，并允许外来人口在市区购买成套商品住房（含二手住房）。

这是首个通知规定取消限购的城市。此前网传沈阳市取消限购，本地人和外地人可购多套住房，但随后该市予以否认。迄今至少有接近20个城市已或明或暗对楼市政策进行了微调松绑。

微调内容通常涉及：降低限购门槛，放松非户籍资格审查和购房落户政策；微调公积金政策，提高公积金可贷额度；税收减免、优惠补贴；房价审查，限制降幅等。(相关背景资料可点选

市场普遍预计，除北京、上海、深圳、广州四大一线城市限购限贷不太可能松动之外，其他城市，尤其是库存高，房价下行压力大的城市，未来将会陆续跟进为调控政策松绑。

上海易居房地产研究院副院长杨红旭在微博上点评呼市取消限购称，作为比较弱小的省会城市，呼市也没必要限购，不过是陪旁边的北京太子读书。关键是，呼市楼市弱不经风。按易居报告，2013年底，呼市的住宅去化周期高达37个月，排在全国35个大中城市之首。

呼市《关于切实做好住房保障工作促进全市房地产市场健康稳定发展的实施意见》还提出，在进一步优化住房消费环境方面，住房公积金支持普通住房消费。购买普通商品住房公积金贷款首付比例调整为30%，住房公积金贷款最高额度为50万元人民币，最长时限为30年。

当前中国政府对房地产市场的政策倾向于针对不同地区进行分类指导，即对一线城市继续增加供应，遏制投资投机性需求，限购政策不退出；对于库存比较高的城市要控制住宅用地规模，调整新建商品住房上市结构，通过必要的积极手段支持当地居民合理住房需求，消化库存。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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