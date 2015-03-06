对于一线城市限购政策调整 中国地方政府要负起责任--住建部副部长

路透北京3月6日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥周五称，对于一线城市限购政策是否调整，地方政府要负起调控责任。

他是在两会（全国人大和政协会议）间隙回答路透询问有关住建部对一线城市限购政策调整态度时做出上述表示的。

今年两会政府工作报告中提及，坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

中国指数研究院对此点评认为，两会仍将分类指导、因地施策作为2015年房地产政策总基调，同时强调了地方政府主体责任。

中指院报告预计，随着政策调整主动权的下放，在市场库存仍然高企的局面下，包括一线城市在内尚未放开或完全放开限购的城市，有望在2015年陆续完善与调整相关政策，刺激市场去化。而减免交易税费、财政补贴等地方调整方式，或将成为部分地方政府根据当地市场变化进行相应调整的重要手段。

中国房地产市场去年来下行压力沉重，加之中央政府强调针对不同城市情况分类调控，多数城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调。目前中国仅有四大一线城市和三亚尚未进行限购政策的调整。

考虑到当前中国楼市仍面临调整压力，不少市场人士预计一线城市的限购政策也会进行调整，二套房相关信贷政策、二手房交易相关税收政策，都是可能出现调整的选项。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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