特写：中国“首付贷”制造大量投机客 杠杆上的繁荣楼市谁接盘？

路透北京3月10日（作者 马蓉） - 年近30岁的小马，近日在南京市买了一套三室两厅的房子，虽然首付需要一笔可观的巨款，但通过一家P2P平台的首付贷产品，小马轻松筹得期限1年，利率11%的首付款。

首付贷并不是新鲜事，早在2013-2014年就随着互联网金融兴起而出现，但当时房地产市场均较为低迷，首付贷并没有引起这么高的关注度，主要是房地产开发商为促销跟P2P合作，为购房者提供此类活动，甚至为购房者提供贴息。

“首付贷产品虽然利率较高，但只要收益大于成本，就不会有压力。”小马称，“我今年1月份刚买的那房子，买的时候不到2万，结果现在基本是2.2万以上了，2个月的时间涨15%，这还是涨得慢的。”

对于房价的高涨，小马也觉得很夸张。南京市人口不足千万，月均工资3,000-5,000元人民币，刚需根本买不起只能租，炒房团才是主力。

“老百姓哪有那么多钱，投资客都是一毛钱没有就买房的，找银行拿个30万消费贷，再找个P2P公司拿个20%的首付，剩下的按揭，一套房子就买下来了。”他并表示，虽然杠杆高但利息也不足为虑，“可以忽略不计，就像炒股一样，一个涨停就回来了。”

他还举了一个例子，南京某楼盘的一套房子因买家付不起首付退房后，有1,500人去摇号，当初买价在32,000元左右，再摇号时已经飚至40,000元。

小马认为房地产是政府的最后一根稻草，除此之外，短期内没有其他方法可以支撑经济增长。他举例称，去年一年南京涌进几十个新的开发商，地王都来自保利、招商、金地、上海建工等。

“上海建工刚杀到南京时就拍了一个42,500的地王，而在此之前的地王只有25,000元……以前都是500，1,000，2,000的加价，这个地王直接加了快2万块钱……政府要发展普惠金融，提高群众资金供给，拱来拱去不就到房地产了吗？”他称。

**谁是最后“接盘侠”？**

目前仍在从事金融业的小马称，首付贷这类业务已经是“老把式”了，最早随着按揭出现而兴起，只是最初是以银行消费贷的名义做的。

某国有大行总行负责互联网金融业务的人士对此表示认同，并称北京银监局也曾在2014年发文，要求银行不得将个人消费贷用于购房、投资等，且原则上发放金额不得超过100万，“就是为了堵炒房的口子。”

如今，当年区域性的政策已演变为全局性焦点。在中国经济寻底过程中，“消费贷+首付贷+房贷”杠杆的多重叠加不仅催生投机的泡沫，并将促使系统性风险的“种子”加速生长。在一片楼市“抢买”的疯狂中，市场也在暗中屏气静待最后的“接盘侠”。

“（南京）不过一个二线城市啊，比08年还疯狂，就看最后谁接盘了。”小马说。

某P2P公司高管表示，首付贷这类配资的本质是放大了杠杆，10倍的杠杆意味着系统一旦有超过10%的波动就会出现危机，而零首付配资则意味着杠杆无限大。

开鑫贷总经理周治翰表示，美国次贷危机发生时，优质贷款的首付在20%以上，次贷的首付是10%，甚至是零首付。首付是非常关键的存在，是决定贷款违约的关键成本因素。

“我们不会做这种风险业务，因为房价一旦下跌，购房者肯定优先偿还银行贷款，必然出现坏账。”上述P2P高管并表示，即便房价长期看涨，但也免不了市场间歇性的震荡，即便只跌1%都会因杠杆的存在而放大市场波动，“这就是杠杆的可怕之处”。

但即便有抵押、有话语权的银行也对首付贷这类业务极度反感。某国有大行总行负责个贷业务的人士表示，银行与中介合作为购房者提供首付是银监会命令禁止的违规行为，杠杆率的提高会降低客户的弃贷成本。

“对银行来说，虽然房屋的抵押权在银行，但是由于涉及到其他负债，很可能拿不到房屋的首封权，也会影响以后的资产处置。”他认为，银行和中介的这种合作纯粹是为了抢资源。

央行行长周小川2月曾在记者会上表示，中国目前个人住房贷款在银行总贷款的比重还是偏低的，有的国家占到40%-50%，中国只有百分之十几。但世界三大评级机构之一的惠誉称，如果将银行和非银行机构的房贷计算在内，房贷在中国全部贷款的比重已经超过60%。

中国央行副行长、全国政协委员潘功胜周三表示，央行正与住建部、银监会等部门商量，准备开始对一些房地产市场、房地产企业、房地产中介机构参与金融业务进行治理;央行并将基于对房地产贷款资产质量、区域集中度、机构稳健性的监测、分析和评估，加强对住房金融市场的宏观审慎管理。（完）