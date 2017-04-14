北京住建委要求企业自持商品住房不得销售 单次租期不超10年

路透北京4月14日 - 中国北京市住建委、北京市规划和国土资源管理委员会周五联合下发通知称，为做好本市企业自持商品住房租赁管理工作，规定房地产开发企业自持商品住房应全部用于对外租赁,不得销售；企业持有年限与土地出让年限一致，对外出租单次租期不得超过10年。

北京住建委网站刊登通知全文并称，企业自持商品住房租赁活动实行市场化机制，不限定承租主体，租金价格由租赁双方按照市场水平协商确定。

对企业违反本通知规定,将自持商品住房“以租代售”或通过其他方式变相销售的行为予以认定,并纳入“黑名单”，规划国土部门据此取消相关企业后续参与本市土地招拍挂资格，住房城乡建设部门对其开发资质予以降级或者注销。

通知要求，企业破产清算，其自持商品住房按相关法律法规规定处理；企业进行合并重组或股权转让涉及自持商品住房产权转让的，须经项目所在区政府同意后整体转让。转让后，不得改变自持商品住房规划用途，并应继续用于出租。

而为保障租赁双方合法权益，自持商品住房出租纳入本市房屋租赁信息服务与监管平台管理，租赁合同应进行网上签约，并按规定办理登记备案。企业出租自持商品住房前，应对房屋进行全装修。

住建委称，在土地出让时，招拍挂交易文件中明确要求房地产开发企业自持商品住房出租的，适用本通知。（完）

浏览通知原文，点选链接： here