预测机构对今明年中国住宅市场走势及政策看法汇总

路透北京4月1日 -路透调查显示，受制于整体资金环境，以及部分城市的高库存，今年中国住宅均价涨势将放缓，部分中小城市面临楼市调整风险，而一些中小开发商也可能受到资金紧张的困扰。

路透调查的问题以及16家机构回复汇总如下:

1. 您预计2014及2015年中国全国平均住宅房价走势及变动幅度 (%) ?

15家接受调查的分析机构对2014年住宅均价走势的预估中值为上涨4.3%，2015年预估中值为上涨3%。

2. 您认为今年三、四线城市的房地产市场是否会出现房价下跌？为什么？

15位受访者中，14位认为会，1位认为不会。

3. 您认为今年中国的一线城市会出现房价调整吗？ 为什么？

16位受访者中，3位表示会，13位表示不会。

4. 近期浙江兴润置业被报道处于破产边缘。您认为是否会有更多的地产商出现债务违约的情况？为什么？

16位受访者中，12位认为会出现，4位认为不会。

5.从1到10的范围内，您觉得目前中国房价的平均水平和经济基本面以及发展前景的匹配程度，用哪个数字表示最合适？1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。

7为16家接受调查的分析机构的预测中值，预测区间为5-9。

以下为参加预测的主要机构：中原集团、中国指数研究院、中银国际、莫尼塔、易居中国、东兴证券、链家地产、华宝信托、交通银行、交银国际、野村、惠誉、渣打、中金、中房驰昊、REICO工作室。(完)

(发稿 宿泱韫/邵晓忆; 审校 林高丽)

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