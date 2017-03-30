（更正）中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪

（更正：因译文有误，内文第一段银行业者“更加偏爱风险”改为“更易面临风险”，并修饰措辞）

路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。

中国2016年银行投放贷款规模达到12.65万亿元人民币(1.84万亿美元)的创纪录水平，以支持经济增长，其中一半为家庭贷款--基本是抵押贷款-令新屋价格在这一年涨至五年高位。

政策制定者现在面临着房地产市场严重下滑损及经济的风险。

中国东部沿海的更多大型城市--福州、厦门和杭州--本周再次出台房地产限制措施，之前北京也采取激烈措施，分析师称这些举措可能会使市场降温。

最近几周，中国出现了自去年10月以来最大的一波购房和信贷政策收紧潮，因中国火热的房地产市场2月再度升温，而之前几个月本已有所放缓。

“此前银行业对地产市场的敞口相对温和，”穆迪副总裁兼高级分析师Lillian Li称。

“但银行新增信贷中抵押贷款份额增加，地产作为其他贷款的抵押品带来的风险，以及影子银行作为地产业融资提供方的作用越来越重要，均使金融系统更易受地产相关动荡的冲击，”她称。

穆迪称，尽管风险在加剧，但中国当局通过财政和货币政策抑制这些风险的空间更加有限，因采取措施可能加剧经济中其它方面的挑战，比如已经愈发严重的资本外流。

穆迪指出，中央政府的财政收支平衡状况“恶化”，目前达到36.7%的政府杠杆率已经不再低。

该评级机构预计，未来几年中国将把赤字相对于GDP的比重升至3.3%-3.5%。(完)