中国住建部官员称一季度房价趋稳 加快房地产税立法适时推进改革（更新版）

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路透北京2月23日 - 中国住房和城乡建设部部长陈政高周四在发布会上表示，房地产调控取得了阶段性成果，无论从环比还是同比看，预计今年一季度房地产价格会继续趋于稳定，这其中也包括热点城市；他并预计今年去库存工作一定会取得比去年更大的成效。

同时出席国新办发布会的住建部副部长陆克华透露，今年要加快房地产税立法，并适时推进改革，有关部门正在按照中央要求开展工作。

“尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但我认为有利条件更多，我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”陈政高表示。

他补充称，房地产市场的平稳健康发展，指的就是中央经济工作会议中提出的要防止出现大起大落。

最新数据印证中国房价已明确显露见顶趋势。国家统计局公布的1月70个大中城市房价指数同比涨幅连续两月回落，环比涨幅则接近持平，并已连续四个月收窄；重点调控的15个热点城市房价则持续趋稳回落。

中国已确定2015-2017三年间，要改造各类棚户区住房1,800万套，2015年棚改开工601万套，2016年开工606万套，今年计划目标是600万套。陈政高表示，下一步还要调查，还存在着多少棚户区需要改造，按照国务院要求，这些棚户区要在2020年基本完成改造。

他指出，中央棚改的补助资金已经有了安排，比去年有所提高；开发银行、农发行贷款资金已经准备就绪，有的项目现在已经开始贷款；今年要进一步推进棚改货币化安置，特别是在三、四线城市和县城要大幅度提高比例，加快棚改进度，减少重复建设。

“今年虽然棚改面临许多困难，比如硬骨头项目越来越多、征收拆迁难度加大等，但是有利条件更多，我们有信心完成今年的棚改任务。”

**去库存今年会有更大成效**

去年末中国商品房待售面积6.95亿平方米，同比下降了3.2%，其中商品住宅降幅达11%，去库存取得一定效果。陈政高在发布会上称，有去年积累的经验，今年的去库存工作一定会取得比去年更大的成效。

他介绍称，今年去库存，主要要结合城镇化推进去库存，继续鼓励、引导农民工和农民进城安居；要增强对农业转移人口的吸引力，这就必须提高城市的基础设施建设水平，特别是三四线城市基础设施建设水平，提高公共服务水平；继续推进三四线城市的棚改货币化安置。

在发展住房租赁市场方面，中国将加快住房租赁市场立法，住建部副部长陆克华称，前期已做了一些研究，目前正会同有关部门积极开展调研、论证等工作，在充分听取方方面面的意见和建议的基础上，抓紧起草相关法规草案，争取早日上报。

他表示，要多渠道增加租赁住房有效供应，落实金融、土地、财税等方面的支持政策，培育规模化、机构化的专业住房租赁企业，鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务，规范发展住房租赁中介服务，支持个人出租住房。大力发展公租房，推动公租房货币化。加强住房租赁市场监管。

在市场监管方面，陆克华称，今年将继续加大整治力度，始终保持高压严查的态势，对开发企业和中介机构的各种违法违规行为坚决予以严厉打击，发现一起，查处一起，通报一起，决不姑息、决不手软，坚决将“害群之马”依法清出市场。

同时，将规范住房租赁市场秩序作为今年的重点，严厉打击租房租赁市场上的违法违规行为，大力整治“黑中介”、“黑二房东”，保护租房群众的合法权益；加大处罚力度，对违法违规的企业依法采取停止预售，取消网签资格，处以罚款等措施；加强信用体系建设；加快立法，规范房地产开发、销售、租赁和中介行为，明确对违法违规行为的认定，提高处罚标准。（完）

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