中国富豪袁亚非洽购英国零售商House of Fraser--消息

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦3月30日 - 熟悉情况的一名消息人士表示，中国商业巨子袁亚非正洽商收购英国百货店集团House of Fraser，对后者估值逾4.5亿英镑(合7.49亿美元)。
收购提议是由袁亚非创立的综合企业三胞集团SPGCL.UL提出，英国星期日泰晤士报最先作出报导。
这名消息人士称，尽管已进入深入磋商，但交易不一定能达成。
House of Fraser已有160年历史，在英国和爱尔兰经营着61家百货商店，年营收约为12亿英镑(20亿美元)。该集团目前采取双轨并行的出售程序，一方面寻找潜在买家，同时也考虑首次公开发行(IPO)。
该集团就出售给法国同业老佛爷百货开展的磋商在1月停止。
House of Fraser拒绝发表评论，路透目前无法立即联系上袁亚非进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王翔琼/杜明霞)
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