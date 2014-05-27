中国房价跌幅不超过三成 不会影响国内就业--国泰君安

路透上海5月27日 - 近阶段中国房地产市场进入拐点已渐成主流判断。国泰君安证券首席经济学家林采宜周二表示，房地产建筑的就业人数约占国内总就业人口的一成，只要未来国内房地产价格下跌幅度不超过三成，充分就业仍有保障；若房价跌幅超过三成，那么国内失业问题就会凸现出来。

不过她认为，未来几年中国整体房地产价格出现悬崖式下跌的可能性较小。但部分二三线城市，尤其是房地产库存大量积压的城市，或会出现房价下跌三成的可能性，因这些城市人口持续流出，房产去化缓慢。

“一线城市人口仍在流入，一旦下跌，接盘会较多，就是所谓的刚需。”她说。

目前中国政府关注的宏观经济指标中，就业率的重要性要高于传统关注的国内生产总值（GDP）增速。

林采宜表示，以GDP构成来看，一季度投资对GDP的贡献率达四成，而当前房地产市场在投资中占22.5%比重，简单测算，房地产对GDP的贡献度达9%左右。一旦房地产泡沫破灭，中国GDP增速或会跌破7%。

而中国金融系统的去杠杆，亦会对房产市场带来更多压力。她指出，国内信托产品已开始出现滞销，且今年信托偿还压力巨大，今年到期规模约3.6万亿元人民币，信托计划的大量抵押品为房产和土地。未来的抵押品拍卖会拖累房地产价格下行。

林采宜还指出，从中长期角度看，地产泡沫的破灭有利于社会经济环境的健康改良，社会财富差距一部分来自收入，但相当一部分来自个人房产。短期看，房地产升值预期一旦改变，社会资金流向也会逆转，大量资金将流出房地产行业，并转向实体经济或股市。

她说，大部分国家转型的经验说明，社会大量资金在追逐房地产或进入高收益金融证券来谋求投机收益，对经济发展并不利。当前国内金融行业收益率和房地产行业收益率已远超实体经济的回报率。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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