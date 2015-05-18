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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 18日 星期一 15:00 BJT

中国4月房价止跌回稳 但70城分化明显冷热不均

随着330楼市新政逐渐显效，以及销售旺季的到来，4月中国房地产市场成交趋于活跃，房价跌势得到一定程度遏制，一线和部分二线城市环比呈上涨之势，但绝大多数三线城市房价仍在下降。路透

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