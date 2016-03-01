2月中国百城住宅均价环比上涨0.60% 同比上涨5.25%--中指院

路透北京3月1日 - 根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11,092元人民币/平方米，环比上涨0.60%，涨幅较上月扩大0.18个百分点。从涨跌城市个数看，61个城市环比上涨，38个城市环比下跌，1个城市持平。

展望未来，在降首付、降税政策双重利好下，楼市传统的销售旺季即将开启，同时各地相关政策逐步落地实施，楼市有望呈现供需两旺、量价齐升态势。

以下为中国指数研究院最新发布的《2016年2月中国房地产指数系统百城价格指数报告 》全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2016年2月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为11,092元/平方米，环比上涨0.60%，涨幅较上月扩大0.18个百分点。从涨跌城市个数看，61个城市环比上涨，38个城市环比下跌，1个城市持平。

与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加1个，其中涨幅在1%以上的城市有22个，较上月增加5个；本月价格环比下跌的城市数量减少1个，其中跌幅在1%以上的城市有11个，较上月增加1个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨5.25%，涨幅较上月扩大0.88个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7,021元/平方米，环比下跌0.52%，同比上涨1.40%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20,842元/平方米，环比上涨0.51%，涨幅较上月收窄0.03个百分点；同比上涨9.94%，涨幅较上月扩大0.75个百分点。

整体来看，2月百城价格指数环比、同比连续第七个月双涨，涨幅均有所扩大。政策方面，在去库存的政策导向下，中央继续实施积极的信贷和财政政策，2月初央行及银监会下调非限购城市商贷首付比例，进一步刺激刚需及部分改善性需求群体的购买力；19日财政部发布通知对房地产交易环节契税、营业税作出减免调整，与之前降首付政策相结合，将持续推动改善性需求释放，同时也将对新市民阶层首次置业形成积极支持。

供求方面，节后楼市逐步恢复正常运行，开发商调整推盘节奏，供应量趋缓；重点城市成交量价有所增长，一线城市涨幅较高，部分热点二三线城市成交也平稳释放，库存总量继续下行。展望未来，在降首付、降税政策双重利好下，楼市传统的销售旺季即将开启，同时各地相关政策逐步落地实施，楼市有望呈现供需两旺、量价齐升态势。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2016年2月，住宅价格环比2016年1月上涨的城市个数为61个，较上月增加1个。涨幅居前十位的城市依次是：中山、苏州、深圳、珠海、东莞、昆山、徐州、合肥、日照、江阴。

具体来看，中山、苏州、深圳环比涨幅超过5%，珠海、东莞涨幅在4%-5%之间，昆山、徐州、合肥、日照、江阴涨幅在2%-4%之间。其他环比上涨的51个城市中，保定、温州等12个城市涨幅在1%-2%之间；常熟、无锡等14个城市涨幅在0.5%-1.0%之间；济南、江门等25个城市涨幅在0.5%以内。烟台房价与上月持平。

2016年2月，住宅价格环比2016年1月下跌的城市个数为38个，较上月减少1个。跌幅居前十位的城市依次是：海口、宜昌、吉林、长春、常州、鞍山、衡水、泰州、福州、湛江。其中，海口、宜昌跌幅超过2%；吉林、长春、常州、鞍山、衡水跌幅在1.5%-2.0%之间，泰州、福州、湛江跌幅在1.1%-1.5%之间。其他环比下跌的28个城市中，宁波、沈阳等15个城市跌幅在0.5%-1.1%之间；贵阳、三亚等13个城市跌幅在0.5%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2016年2月，住宅价格同比2015年2月上涨的城市个数为40个，与上月持平。其中，深圳上涨52.55%，居首位，涨幅较上月扩大7.57个百分点；保定、东莞等9个城市涨幅在10%-20%之间；中山、昆山等9个城市涨幅在5%-10%之间；汕头、江阴等21个城市涨幅在5%以内；新乡房价与去年同期持平。

2016年2月，住宅价格同比2015年2月下跌的城市个数为59个，较上月减少1个。其中，福州、泰州跌幅超过10%；三亚、昆明等11个城市跌幅在5%-10%之间；宜昌、湛江等38个城市跌幅在1%-5%之间；宿迁、淮安等8个城市跌幅在1%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2016年2月十大城市住宅均价为20,842元/平方米，环比上涨0.51%，涨幅较上月收窄0.03个百分点。十大城市中，仅成都环比下跌0.95%，其余九个城市均上涨，其中深圳上涨5.41%，仍居首位；南京上涨1.91%，位列第二；其他城市涨幅在1%以内，天津上涨0.07%，涨幅最小。

同比来看，十大城市住宅价格同比上涨9.94%，涨幅较上月扩大0.75个百分点。十大城市中，成都、重庆（主城区）、广州同比下跌，其余七个城市上涨，其中深圳上涨52.55%，涨幅继续扩大；武汉、上海、南京涨幅在10%-20%之间；北京、天津、杭州涨幅在10%以内。下跌城市中，成都跌幅最大，下跌3.34%，重庆（主城区）、广州分别下跌2.57%和1.38%。

**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本 调查，2016年2月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为30,713元/平方米，环比上涨1.42%，同比上涨17.16% 。

环比来看，2016年2月十大城市主城区二手住宅平均价格上涨1.42%，涨幅较上扩大0.21个百分点。十大城市中，仅重庆价格指数下跌，深圳、上海等九个城市均上涨，上涨城市数量与上月持平。

具体来看，深圳涨幅仍最大，为2.84%；上海位居次席，上涨1.82%；天津、北京、武汉涨幅均在0.9%-1.3%之间，广州、成都、南京、杭州涨幅均在0.3%以内。重庆本月环比下跌0.29%。

同比来看，2016年2月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为17.16%，较上月扩大1.44个百分点。十大城市中，仅重庆同比下跌，其余九个城市均上涨，上涨城市数量与上月持平。具体来看，深圳涨幅最大，为48.50%；上海上涨23.28%；北京、武汉、天津涨幅均在10%-13%之间；南京涨幅为9.75%；广州、成都、杭州涨幅较小，均在5%以内。重庆本月同比下跌1.27%。(完)

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