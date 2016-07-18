6月中国70城房价续涨但环比升势续放缓 高位筑顶迹象初显（更新版）

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路透北京7月18日 - 最新数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.3%，连续第九个月上涨且涨幅扩大；环比上涨0.8%，连涨14个月上涨但涨幅较前月的0.9%略微缩小。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，6月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市分别有55个和48个，分别比上月减少5个和1个；下降的城市分别有10个和14个，分别比上月增加6个和1个。

“分城看，一线城市环比涨幅比上月略有扩大，二、三线城市环比涨幅持续收窄。”他指出，据测算，6月70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比综合平均分别上涨1.8%和1.2%，分别比上月收窄0.1和0.2个百分点。

统计局数据显示，当月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳（2.6%）和无锡（2.6%），一线城市中的上海和北京涨幅也居前，分别为2.4%和2.3%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进称，三类城市中，一线城市房价增幅最大。基于目前一线城市可售房源严重不足的事实，后续房价将继续上涨，但受相应政策调控的影响，三季度增幅或收窄；二线城市增幅比较明显，但由于4-5月其房价已上涨过快，目前增幅略有收窄也符合市场预期。

同比来看，虽然部分城市涨幅可观，同比上涨城市个数继续增加，但涨势有所放缓。刘建伟指出，据测算，6月70个大中城市新建商品住宅价格同比综合平均涨幅只比上月扩大0.5个百分点，而5月扩大1.2个百分点。分城看，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比平均涨幅均继续收窄，二、三线城市同比平均涨幅仍在扩大。

新建商品住宅价格同比增幅前五的城市分别是：深圳（47.4%）、厦门（34%）、上海（33.7%）、南京（31.5%）和合肥（29.1%）；北京位列第六，同比涨幅为22.3%。

浏览全国房价图表：tmsnrt.rs/29OgViQ

浏览北京、上海、深圳房价图表：tmsnrt.rs/29FtPUa

**高位筑顶**

6月房价环比升势续放缓，加之稍早公布的房地产投资销售数据涨幅也有下降，房地产初显高位筑顶态势，高库存的顽疾则有一些改善迹象。

交通银行金融研究中心研究员夏丹表示，前期集中入市透支部分需求、风向标城市的政策收紧和市场降温、基数垫高影响，销售增速回落在预期之中。但销量的绝对数值仍在高位，对持续消化库存有积极作用。目前，商品房待售面积总量已出现连续四个月下降，较2月底的高点减少2,515万平方米，增速更是六年以来的最低水平。

“在成交总量继续边际改善、各线城市逐级梯度复苏的环境下，化解库存正向着好的方向发展。”她说，新开工规模增速已连续两个月较大幅度走低，且在去库存阶段同比难有大幅提升对房地产投资增速形成制约；土地市场方面，开发商的补库存行为集中出现在少数库存较低的城市，地王频出推升了拿地单价。

当前部分热点一二线城市成交保持火热，房价地价皆领涨，而大部分三四线城市库存压力仍严峻，城市分化进一步加剧。

中国房地产测评中心的孙斌艺认为，鉴于当前宏观经济环境，货币政策还会保持较宽松，资金会流向房地产，一线城市还有上涨可能；而三四线去库存则很难进行下去，这些城市人口是导出的，存量远超当地吸纳能力，待售面积大，部分地区可能价格下滑，两极分化会越来越严重。“货币政策放水，水却没法流到缺水的地方。”

楼市过热地区近期也有措施出台，如合肥发文收紧住房信贷政策，厦门也有类似动作但很快删除。夏丹表示，在当前楼市分化加剧的格局下，局部收紧很有必要，但宜慎重考虑力度与方式，否则可能因用力过猛或措施不当导致作为风向标的热点城市降温过快，影响总体市场预期，不利于去库存持续推进需要的量价向好环境，也加大了市场风险。

而因城施策仍是下半年房地产政策主线。发改委新闻发言人赵辰昕日前表示，当前房地产市场调控的主基调仍然是去库存。下半年，应更加注重分类施策、因城施策，促进市场平稳发展。对一线及部分二线城市，要密切关注其库存下降情况，加大住房供应，合理引导住房消费，防止房价持续过快上涨；对三、四线等商品房库存较大的城市，要根据当地市场情况化解房地产库存。

最新报告显示中国土地市场正在加速回暖。国土资源部中国土地勘测规划院称，今年二季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，厦门等二线城市增幅遥遥领先。该机构并预计，三季度全国地价整体保持温和上升的态势，房地产市场持续分化，升温或回暖的城市范围向三线热点城市扩大；一、二线前期热点城市的土地市场热度略有回落，地价涨幅略有放缓。（完）