中国7月70个大中城市新建住宅售价同比续涨7.9% 环比增长0.8%

路透北京8月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10个月上涨且涨幅扩大。

从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月上涨，涨幅与前月一致。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海7月新建住宅销售价格指数同比分别上涨20.7%和27.3%，深圳则同比上涨40.9%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）