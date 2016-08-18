中国7月70个大中城市新建住宅售价同比续涨7.9% 环比增长0.8%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透北京8月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10个月上涨且涨幅扩大。
从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月上涨，涨幅与前月一致。
统计局数据显示，重点城市中，北京与上海7月新建住宅销售价格指数同比分别上涨20.7%和27.3%，深圳则同比上涨40.9%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
同比(%) 环比(%)
7月 7.9 0.8
6月 7.3 0.8
5月 6.9 0.9
4月 6.2 1.2
3月 4.9 1.1
2月 3.6 0.6
2016年1月 2.5 0.4
2015年12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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