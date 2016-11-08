中国政府自周四起开展为期一月的商品房销售明码标价专项检查

路透北京11月8日 - 中国国家发改委和住房城乡建设部最新发出通知，部署从11月10日至12月10日在全国范围内开展商品房销售明码标价专项检查，具体检查房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店明码标价情况。

发改委网站周二刊登的通知称，此次检查重点查处的行为包括：销售商品房不明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价；未按规定实行“一套一标”；未一次性公开全部销售房源。

商品房交易及产权转移等代收代办的收费未标明由消费者自愿选择；标示信息不全，没有按照规定内容明码标价、公示相关收费以及影响商品房价格的其他因素。

采取多种方式明码标价，标价内容不一致；在标价和公示的收费之外加价、另行收取未予标明的费用等。

通知强调各部门要严厉查处价格违法行为，公开曝光典型案例，确保检查工作取得实效。

住建部此前已重拳规范房企不正当经营行为，明确提出将依法查处发布虚假房源信息和广告等等九种房地产开发企业不正当经营行为。（完）