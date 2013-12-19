社科院称中国一二线城市房价最快明年一季度见顶

中国社科院发布的住房绿皮书《中国住房发展报告》预测，在2014年，前期上涨过快的国内一、二线城市，房价短线见顶稳中有降。绿皮书认为，在以中西部地级市为主体的三、四线城市，住房市场将延续目前的滞销态势，部分城市房价可能步入下跌通道，“鬼城”现象可能扩大。图为2013年8月2日，上海浦东一住宅区全景。路透