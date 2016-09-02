调查：中国住宅均价今年料涨10%明年减速 收紧调控城市将增多

作者 宿泱韫

路透北京9月2日 - 路透调查显示，受益于宽松信贷和一二级城市的热络表现，中国住宅市场年内涨势将不会有明显减弱，一二线土地市场还将保持一定热度，投资增速将较去年有所上升，不过随着需求的释放和调控逐步收紧，明年房价涨幅将大幅收窄。

在领导层强调“抑制资产泡沫”之际，预计会有更多楼市过热地区开始收紧调控，这从最近苏州、厦门等热点二线重推限购可见一斑，跟进的城市可能会采取限贷限购等措施。

11家接受路透调查的中外机构全部认为今年全国住宅均价将上涨，预测值从上涨2%至12%不等，预估中值显示2016年房价将上涨10%，2017年涨幅降至2%。

此次调查在8月25-30日进行。多数分析师预测所依据的数据来源于国家统计局70个大中城市房价和中国指数研究院的百城房价指数。年度房价变动幅度是指该年12月与上年12月相比的涨跌幅。

最新2016年住宅均价变动的预测值，较今年6月进行的调查结果明显上升，后者为上涨6.3%。2017年涨幅预估则与前次调查结果一致。

“2016年（上涨）主要是居民对于隐形通胀的预期及一二线城市房地产供给的减少。2017年进入小周期下行周期，需求透支和调控重启将是主要逻辑。”广发证券首席宏观分析师郭磊表示。

受访者多认为一二线城市的良好表现将拉动今年整体房价涨势，宽松的信贷政策，市场供需矛盾加剧是部分热点城市房价持续上涨的主要因素。明年房价涨幅缩窄主要由于需求透支和政策收紧。

链家研究院研究员许小乐指出，从近期的形势来看，货币供应的增速放缓，新增信贷的规模和速度也出现回落迹象，表明支撑房价持续走高的动力有所减弱，房价涨幅可能收窄。对三四线城市而言，销售低迷，总体库存压力较大，开发商降价促销的现象较为常见，房价可能平稳下跌。

受访者多认为，此前涨幅较大的一线及周边地区、低库存二线城市年内仍会延续涨势，因其具有明显的区位优势和资源集聚效应，个别较热而政府未出调控的二线城市，如杭州，下半年涨幅可能有较大上升。

对于今年房地产投资，所有受访者均认为今年会有所增长，他们的预估中值为4%，近半数给出的预估值为3%。在销售强劲的带动下，房地产开发投资自去年年底1%的增速逐渐攀升至年中7%左右的高位，但之后动力减弱，前七月增速为5.3%。

“房地产投资增速继续面临压力，可能在3%左右。”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示，去库存阶段大部分三四线城市土地出让受到限制，新开工规模难有较大提升，制约投资上拉动力；而一二线城市地王潮突出，管理层对资产泡沫和地王现象的警惕下一步将反映在对开发企业融资渠道的收紧和对土地供应的调整管控等方面。

她指出，目前库存特别是住宅库存处在持续下降中，这是一个好的现象。库存问题的解决不仅包括待售、在建等在内数量的明显下降，更重要的是结构性矛盾的困境，根治需更长一段时间（可能超过五年）的持续作用。

对于中国房地产的库存问题，受访者普遍指出是结构性问题，接近半数认为高库存地区消化库存需2-3年，也有部分受访者认为会超过五年，甚至长期存在区域性高库存。中央经济工作会议已将去库存列入今年五大重点任务，年初接连出台降首付、降税两大利好，各地也纷纷出台全方位去库存举措。

**调控预期升温**

尽管整体而言今年迄今的土地市场平稳上升，但部分城市已明显过热，地王频现，业内将2016年戏称为又一个地王年。超过半数的受访者认为由于供给不足，年内一二线土地市场还会保持热度，一线城市出地王将是常态，也有部分受访者指出，频出地王的二线在政策抑制下会有所降温，其它二线上涨城市将升温。

对于目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，11家接受调查的分析机构给出8的预估中值，认为超过合适水平，接近“房价极度高估”，也高于前次调查的预估中值7。

今年以来，已有上海、深圳、苏州、南京、合肥、厦门等市先后收紧房地产调控政策，抑制当地过热的楼市，8月，苏州市成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，厦门市亦决定重启住房限购政策，对拥有两套及以上住房的本市居民等三类人暂停出售住房。南京和武汉则分别上调二套房最低首付比例。

受访者预计，涨势过快的一二线城市可能出台调控政策，多数受访者提及北京、上海、深圳，以及郑州、武汉等二线。措施主要包括收紧信贷以及一些行政手段。

链家研究院的徐小乐预计，在中央“抑制资产泡沫”的背景下，比如杭州、无锡、惠州等城市，若其房地产市场热度不减，政府可能会收紧房地产调控。投资需求较高、房价涨幅较大的城市，会引起政府收紧政策，防止房价过快上涨。

7月底召开的中央政治局会议提出“降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负”，新华社则针对房地产市场连发三篇评论，警惕楼市繁荣背后的金融风险、小心来势凶猛的“地王”盛宴、以及“去库存”要打持久战。（完）