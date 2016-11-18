焦点：强力调控下中国房价涨势趋缓 但“根子上动刀”方能避免越调越涨

作者 宿泱韫

路透北京11月18日 - 自国庆期间逾20城收紧调控以来，从整顿市场秩序到提高融资门槛，房地产政策日趋严厉，持续对房价涨势施压。最新数据显示，中国10月一二线热点城市楼市出现明显降温，而政策相对宽松的三四线基本保持平稳。

分析人士预计政策威力在未来一段时期会继续显现，房价涨势将面临下行压力；不过他们也表达了对房价可能再度陷入“越调越涨”怪圈的担忧，呼吁得从根本上动刀，推进土地、财税等制度性改革。

“10月各大城市相继收紧调控措施，意味着决策层对资产泡沫风险非常担心。”德国商业银行经济学家周浩表示，考虑到全国10月整体房价（新建商品住宅售价）同比仍上涨16.9%，目前严格的政策基调将会继续保持，而这会对未来几个季度的房价升势形成压力。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格（包括新建商品和保障性住房）同比涨幅自上月的11.2%升至12.3%；环比涨幅则从上月的2.1%缩窄至1.1%。

统计局对10月下半月15个一线和热点二线城市的统计显示，10月下半月新建商品住宅价格除深圳和成都两个城市继续下降外，北京、天津、上海、厦门和郑州等五个城市也由升转降，降幅在0.1-0.4个百分点之间。广州新建商品住宅价格则环比持平；其余七个城市新建商品住宅价格环比涨幅进一步回落，回落幅度在0.4-3.3个百分点之间。

“10月份，70个大中城市中，一线城市和二线城市房地产市场明显降温，房价环比涨幅快速回落。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示。

国庆期间20余个热点城市出台调控措施标志着楼市政策的转向，此后中央层面从规范经营、整治市场、防范风险等角度，不断释放从紧从严的政策信号，而最近房地产融资的收紧再给楼市沉重打击。

据报导，券商接上海证交所窗口指导，暂停受理房地产类公司债发行申请，在审项目都停止审核；发改委也将严格限制房地产开发企业将企业债券融资用于商业性地产项目；银监会下发通知，拟对房价上涨过快的16个热点城市银行业金融机构进行专项检查。

强力调控之下，10月房地产销售增速已出现下滑。而中国指数研究院统计显示，调控城市一直高烧不退的土地市场也随之降温。10月22个调控城市住宅用地市场推出量与成交量环比分别大幅下降47.0%和46.3%，降幅比300城整体更加显着。楼面均价环比跌幅达47.7%，溢价率较上月降低12.2个百分点，幅度变化相对平缓。

但中指院指出，多数城市要求扩大住宅用地供应规模的政策尚未在市场中完全体现出来，年末市场供应有望进一步放量。

浏览全国70个大中城市房价图表，点选链接：：tmsnrt.rs/2glKkYC

浏览北京、上海、深圳房价图表，点选链接：tmsnrt.rs/2g3zMun

**各城走势分化**

本轮分城施策后，热点一二线城市房价降温明显，而三线城市相对持稳，但有部分基本面较好而政策相对宽松的城市接过了房价上涨的接力棒，未来可能面临进一步控房价的政策风险。

统计局的刘建伟称，初步测算，10月份一、二线城市新建商品住宅价格环比分别上涨0.5%和1.3%，分别比9月份回落2.8和1.0个百分点；三线城市房价较为稳定，10月新建商品住宅价格环比上涨0.9%，比9月份回落0.3个百分点。此外，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅也出现回落。

10月环比涨幅排名前十的城市是：无锡、长沙、郑州、济南、杭州、赣州、武汉、福州、南京和秦皇岛，前期高调的合肥和厦门已不在前十之列。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，此前一线城市的房价偏高，部分投资投机资金开始撤出一线城市，进而进入二线城市，这使得此类二线城市的价格涨幅开始超越一线城市。“而现在无锡、长沙、郑州等热点二三线城市开始出现了明显的价格攀升，此类城市控制房价的压力也开始增加。”他说道。

中指院报告称，本轮政策调控更注重因城施策，在抑制热点城市非理性需求的同时也考虑到刚需群体合理的置业需求，政策上有保有压。从市场表现来看，整体市场量价趋稳，热点城市有所降温，北京、上海成交有所下降但降幅并不显着，苏州、南京等市场降幅约五成，而广州、武汉市场一直平稳发展，受此轮调控影响较小。10月市场表现已逐渐受到政策调控影响，但政策效应的完全显现仍需要一定时间。

“关于（楼市）未来的发展趋势，两大判断，第一是总体来说未来一年是调整期或者是平稳的回落期，第二是调整面临着不确定的风险。”社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞周四晚间在财经论坛上称。

他预计，先是价格增幅的回落，现在已经出现，到明年一定程度价格同比还会有下降的可能性。价格调整存差异化，一二线城市可能回落明显，三四线城市表现分化，有涨也有保持平稳。

**“根子上动刀”**

尽管市场普遍预期楼市最近一年会面临调整压力，但对于更长期走势，担心又会如前几次调控，出现“越调越涨”的局面，甚至会因供不应求而出现报复性反弹，而解决的根本之道还在土地和财税的制度性改革。

倪鹏飞指出，最近几个城市政策又加码了，加码的原因就是效果不明显。楼市的不确定性原因在于，机制没有改变，调控虽然力度很大，但是也有一些不确定性，涉及了方方面面，有一个环节没有执行好可能就会出现问题。

这种情况下表现会是继续过热，政策未有好效果又出台新的。或者是爆发性反弹，短期内效果比较明显，但是过段时间又会如过去每次调控重演。调控的关键是地方政府。

“调控，还是要从根子里调控，还是要深层次地解决我们的矛盾。”全联房地产商会秘书长钟彬在同一场合表示。

他进一步称，比如，农村土地能不能同地同权，而不是只有一个土地的供应方形成垄断；真正让资金有直接投资而不是简单的借贷；能不能税改，房地产税的出台核心是解决了土地受用金的问题，将土地财政变成每年都有的可持续的收入。“这些问题如果不深层次的改变，还会引来一轮又一轮的调控和反反复复。”

摩根大通董事总经理、中国首席经济学家朱海斌也认为，房地产市场调控在过去十几年陷入了一个屡败屡战，一直重复轮回的政策错误的怪圈。房地产市场要想出现一些根本性的变化，有三方面政策需要重新思考。

具体来说，改革土地供应制度，目前在特大城市土地供应较紧缺，中小城市土地供应相对比较多；税收政策，引入房地产税、资本利得税，虽然他认为，房地产税短期不会实施，即使实施也是一个渐进的过程。他建议在土地财政安排上建立一个跨年度的土地财政使用安排。

此外，下一步楼市政策调整应关注如何更好地利用已有的住房存量，减少浪费。政府需要在租房市场上引入一套比较有效的机制，建立一个比较有序的规范的租房市场。（完）