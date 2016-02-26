1月中国楼市延续升势房价同比涨2.5% 一线平均涨幅超20%（更新版）

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路透北京2月26日 - 中国楼市在2016年开年延续整体上涨之势，最新数据显示，1月70城房价指数同比及环比皆上升且涨幅扩大，其中一线城市涨势汹涌，同比超20%。

路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，今年1月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障性住房）销售价格同比升2.5%，连续第四个月上升且涨幅较去年12月的1.6%明显扩大。

“城市间房价分化现象依然延续，房价明显上涨主要集中在一线城市和个别二线城市。”国家统计局高级统计师刘建伟解读称。

就同比变动来看，1月同比上涨城市个数继续增加且涨幅继续扩大，新建商品住宅价格同比上涨的城市有25个，比上月增加4个，且上涨的25个城市涨幅均比上月有所扩大。

刘建伟指出，一线城市上涨尤其明显。无论是新建商品住宅还是二手住宅，一线城市同比平均涨幅都高于20%，远高于二线城市1%左右的同比平均涨幅，与此同时，绝大多数三线城市同比仍在下降。

环比来看，1月房地产市场也保持了之前的热度。路透测算，1月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连续第九个月上涨，涨幅较前月扩大。

一线城市房价环比涨幅亦表现抢眼，数据显示，1月份北京、上海、广州、深圳4个一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均比上月明显扩大，平均涨幅分别比上月扩大0.5和1.2个百分点。

分城市看，年初涨势最猛的深圳和上海新建商品住宅价格指数同比分别大增52.7%和21.4%，在70个大中城市中绝对领先，环比亦上涨4.1%和2.6%。

在本地楼市加剧升温之际，上海市出台新政优化土地和住房供应结构，明确要求进一步加大商品住房用地中小套住房供应比例，中心城区不低于70%，郊区不低于60%。

最新路透调查显示，受宽松政策继续支持及热点城市带动，2016年中国住宅市场均价预计延续上年温和上涨势头，预计上升4%，同时随着去库存逐步推进，今年房地产投资增速有望止跌企稳。（完）