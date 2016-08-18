7月70个大中城市房价指数延续涨势 但环比上涨城市个数减少（更新版）

（新增统计局评论和更多数据细节。）

路透北京8月18日-中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线热点城市。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10个月上涨，且涨幅扩大至2014年2月以来最高。从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月上涨，涨幅与前月一致。

“环比上涨城市个数减少，下降城市个数增加，涨幅继续收窄；一线和少数二线城市涨幅收窄。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟就数据点评道，收窄幅度较大的城市主要是前期上涨过快的一线城市和少数热点二线城市，其余城市环比变化不大。

数据显示，7月份70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有51个，环比减少四个，下降的城市有16个，比上月增加六个，环比涨幅总体收窄。

而在上涨的51个城市里，涨幅在1%以上的城市有16个，比上月减少一个；最高涨幅为4.6%，低于上月0.3个百分点；涨幅比上月收窄的城市有16个，比上月减少17个。

四大一线城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，京沪广深分别上涨1.7%、1.4%、1.3%和2%，而部分热点二线城市房价涨幅仍可观，厦门、合肥、南京、无锡等的涨幅为4.6%、4.2%、3.6%和2.7%。

上月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、 厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳（2.6%）和无锡（2.6%），一线城市中的上海和北京涨幅也居前，分别为2.4%和2.3%。[nL4S1A414B]

同比方面，刘建伟指出，上涨城市个数继续增加，下降城市个数继续减少，涨幅仍在扩大；一线城市涨幅收窄，二、三线城市涨幅扩大。

7月份70个大中城市新建商品住宅价格同比上涨的城市有58个，比上月增加一个；下降的城市有11个，比上月减少一个，同比总体仍在上涨。

分城看，刘建伟称，一线城市由于去年同期基数相对较高，近期环比涨幅收窄明显，7月份新建商品住宅和二手住宅价格同比平均涨幅均进一步收窄；而绝大部分二、三线城市由于去年同期基数相对较低，同比涨幅仍在继续扩大。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）