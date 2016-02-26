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路透中文国际短讯 | 2016年 2月 26日 星期五 15:04 BJT

1月中国楼市延续升势房价同比涨2.5% 一线平均涨幅超20%

中国楼市在2016年开年延续整体上涨之势，最新数据显示，1月70城房价指数同比及环比皆上升且涨幅扩大，其中一线城市涨势汹涌，同比超20%。路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，今年1月70个大中城市新建住宅销售价格同比升2.5%，连续第四个月上升且涨幅较去年12月的1.6%明显扩大。路透

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