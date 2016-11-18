中国10月70个大中城市新建住宅售价同比升12.3% 环比涨1.1%

路透北京11月18日 - 路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.3%，涨幅较上月的11.2%扩大，连续13个月上涨。

从环比看，10月新建住宅销售价格较上月上涨1.1%，连续18个月上涨，但涨幅比9月的2.1%明显缩窄。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海10月新建住宅销售价格指数同比分别上涨27.5%和31.1%，深圳则同比上涨31.7%，但深圳环比转为下跌0.5%。

统计局表示，10月份，70个大中城市中，一线城市和二线城市房地产市场明显降温，房价环比涨幅快速回落。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

2016年1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）