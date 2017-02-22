中国1月70城房价同环比涨幅均收窄 热点城市房价趋稳回落（更新版）

（新增更多数据细节和统计局评论）

路透北京2月22日 - 最新数据印证中国房价已明确显露见顶趋势。国家统计局公布的1月70个大中城市房价指数同比涨幅连续两月回落，环比涨幅则接近持平，并已连续四个月收窄；重点调控的15个热点城市房价则持续趋稳回落。

路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，今年1月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升12.2%，涨幅较上月的12.4%收窄，为连续16个月上涨但涨幅再度回落；环比看，1月房价指数上涨0.2%，连续21个月上涨，涨幅低于去年12月的0.3%。

“从环比看，一二线城市房价基本止涨。”统计局城市司高级统计师刘建伟称，初步测算，1月份一线城市新建商品住宅价格环比继续持平；二线城市新建商品住宅价格微涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

而三线城市房价走势总体平稳，1月份三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。

中国70个大中城市房价月度图表 tmsnrt.rs/2lK1y4b

中国北京、上海和深圳房价图表 tmsnrt.rs/2llukXX

刘建伟并指出，从同比看，一二线城市房价涨幅进一步回落。其中，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续四个月持续回落，本月比上月回落2.6个百分点；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续两个月回落，本月比上月回落0.4个百分点。

15个热点城市中，11个城市1月新建商品住宅价格环比下降，降幅在0.1至0.5个百分点之间；三个城市环比持平；广州市环比上涨0.6%，涨幅已连续四个月回落。

“15个一线和热点二线城市因地制宜、因城施策实施房地产调控政策以来，市场变化明显，房价持续趋稳回落。”刘建伟称。

数据显示，15个热点城市中，新建商品住宅价格环比指数1月持平的城市分别是北京、杭州和成都。

中国国家统计局局长宁吉喆年初表示，2017年房地产还是要因地制宜，分城施策，总的来说，是要促进和保持中国房地产市场长期健康发展，要建立房地产发展的长效机制和基础性制度。他预期中国2017年房地产市场还是能够保持健康发展的。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

2015年12月 1.6 0.3

11月 0.9 0.3

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）