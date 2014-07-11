放松限购难解困局 成交仍受信贷制约--中原集团

路透北京7月11日 - 在上月底呼和浩特明文取消限购之后，最新消息称济南亦全面放开限购政策，中原集团认为，放松限购并不会解决当前楼市困局，制约当下市场成交的因素仍是信贷政策。

中原集团研究中心最新报告称，监测数据显示，限购政策松动城市，近一个月成交量整体未见明显起色，当下对市场成交制约最为显着的依然是信贷政策。

“首先，银行从风险控制角度出发，对房贷审核从严；其次，尽管房贷放款速度在央行的要求下有所加快，但由于资金成本提高等多方面因素，首套房贷款利率上浮的现象并未改变，这加重了目前主导市场的刚需人群观望心理。”中原集团表示。

另外，对于广大改善型需求而言，六至七成的首付门槛极大提高了“买一卖一”的普通置换人群入市资金压力。

继6月26日呼和浩特正式发文宣布取消限购之后，各地方的限购政策也陆续传出松动迹象。虽然其他城市未有正式相关文件出台，但执行层面的实质性松动已经成为公开的秘密。

据山东齐鲁晚报周三稍晚报导，从周四（10日）起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制。

而根据中原集团的监测及了解，除此之外，目前已有无锡、厦门、宁波、南宁、福州、沈阳等近十个城市已经对限购政策作出不同程度的调整。

其中，仅无锡及厦门6月新建住宅成交面积较前两个月平均水平有一定增长，但主要原因是由于项目降价以及有新盘集中入市。

“概括而言，一方面，市场的小幅复苏并非由限购政策放松主要作用，另一方面，上述城市成交水平较去年仍有较大差距，市场依然处在低位水平。”中原集团称。

对于限购政策后续展望，中原集团认为，在房地产行业全面下行的市场环境下，这一充满行政干预色彩的调控方式恰好有了退出的契机。随着呼和浩特的顺利退出限购，下一阶段，市场成交不佳、库存高企、财政压力大等城市将继续积极跟进。

另据中原集团上半年报告称，已持续半年的中国房地产市场低迷局面有望在三季度出现改观，届时将随着降价带动住宅销量回升，而降价幅度也会高于当前水平，达到约20%左右的降幅。 （完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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