鼓励签订三年以上住房租赁合同 中国规范住房销售行为--住建部

路透北京5月19日 - 为建立购租并举的住房制度，规范住房租赁和销售行为，中国住房城乡建设部周五发布征求意见稿，鼓励发展规模化、专业化的住房租赁企业，规定住房租赁企业出租自有住房的，租赁期限不得低于三年。

住建部网站刊登“ 住房租赁和销售管理条例”的征求意见稿，并就住房销售做出规定，称房地产开发企业取得预售许可后，应当在十日内在房产管理部门网站和销售现场一次性公开全部准售住房及每套住房价格，并对外销售。

征求意见稿规定，支持住房租赁企业通过租赁、购买等方式多渠道筹集房源，支持个人和单位将住房委托给住房租赁企业长期经营。住房租赁企业依法享受有关金融、税收、土地等优惠政策，可依法将住房租赁相关收益设立质权。

在住房租赁上，鼓励出租人与承租人签订长期住房租赁合同，当事人签订三年以上住房租赁合同且实际履行的，直辖市、市、县人民政府应当给予相关政策支持。

意见稿称，出租人不得采取暴力、威胁或者其他强制方式驱逐承租人，收回住房。住房租赁合同中未约定租金调整次数和幅度的，出租人不得单方面提高租金。

出租人收取押金的，应当在住房租赁合同中约定押金的数额和返还时间。除住房租赁合同约定的情形外，出租人不得扣留押金。出租人扣留押金的，应当承担举证责任。

意见稿规定，房地产开发企业预售住房取得的资金，应当纳入交易资金监管账户，专款用于有关的工程建设。

对于出租人违反该条例规定的若干行为，意见稿称，由房产管理部门予以警告，责令限期改正；情节严重的，对个人处1千元以上5千元以下罚款，对单位处5万元以上20万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；造成损害的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中国国家主席习近平去年年底称，要规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫，准确把握住房的居住属性，以满足新市民住房需求为出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，政府提供基本保障，金融、财税、土地、市场监管等多策并举，形成长远制度安排。

新华社稍早发表述评称，规范发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度，是实现住有所居的重大民生工程；当前各地正在建章立制、多管齐下建立购租并举的住房制度，满足多元化住房需求。（完）

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