中国住建部长称明年重点解决住有所居等问题 安排600万套棚改任务

路透北京12月27日 - 中国住房城乡建设部部长陈政高表示，2017年将重点解决好“住有所居”等民生关切问题，明年将安排600万套棚改任务，确保完成棚改三年计划，并继续抓好三四线城市和县城房地产去库存。

新华援引他周一在住建工作会议上称，要抓好热点城市防泡沫、防风险工作。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，支持居民自住购房需求，抑制投资投机性购房，加快推动住房租赁市场立法，推进机构化、规模化租赁企业发展，构建购租并举的住房制度。

陈政高说，在完善住房保障体系方面，继续因地制宜推进货币化安置，推进公积金体制改革；加快补齐城市基础设施短板，持续整治城市黑臭水体，加快推动海绵城市建设。

同时要狠抓农村人居环境改善十项工程，促进城乡统筹发展，明年将新安排314万户改造任务。

中国去年提出棚改三年行动计划，目标2015-2017年要开工改造1,800万套。2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，并提高货币化安置比例。

人民日报此前援引北京市委书记郭金龙在北京市委十一届十二次全会上说，要清醒看到，房价已经过高，积累了风险，而且增加了社会焦虑，也是对城市可持续发展与和谐稳定的巨大挑战。

他称，要担负起主体责任，多管齐下，毫不放松，加强调控，坚决保持房价平稳。进一步调整用地结构，合理提高住宅用地比例，加大改善性自住房建设力度，努力实现住有所居的工作目标。（完）