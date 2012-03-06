中国监管层对房产税改革的认同度提升--财科所

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透北京3月6日电---中国财政部财政科学研究所所长贾康周二表示,从目前的官方表态可以看出,监管层对房产税改革的认同度在提升,希望有更多城市加入房产税试点.
他在全国"两会"(人大和政协)间隙并称,上海、重庆已经做了一年的试点,应抓紧时间做总结并进一步讨论动态优化实施方案.
在被问及是否未来会有更多城市加入房产税试点时,他表示,"从趋势上来讲,我觉得可以希望看见进展."
贾康并建议,在中国国情下,可以按家庭人均拥有多少平米面积来划分不同等级,数量级以下不征房产税,数量之上则应该征.
"方向上要把不动产保有税的制度框架建立起来,这个是坚定不移的."他称.
贾康此前曾表示,继上海、重庆首推试点之後,房地产税的推广范围将继续扩大,最有可能跟进的就是类似于广州、南京这样的大城市.
中国总理温家宝在周一所做的政府工作报告中强调,房地产调控处於关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
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陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
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