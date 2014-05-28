今年中国楼市有望窄幅波动 政策保持简单稳定--住建部专家

路透北京5月28日 - 尽管今年以来中国房地产市场大幅放缓，悲观情绪蔓延，但中国住建部政策研究中心主任秦虹认为，今年市场有希望窄幅波动，政策面也不会像一些人士预计的会有明显松动，而是保持简单和稳定。

秦虹周三在一房地产金融高峰论坛上表示，下半年中国房地产市场走势，最关键取决于个贷政策能否保持稳定，她称政策需要在支持真实需求上有所落实，保证需要住房特别是首次置业者能实现购房愿望。

总体而言，她预计今年的市场呈现窄幅波动，而政策将是“简单和稳定的”。

“我认为国务院去年没出什么政策，今年恐怕也不会出什么政策，以稳为主。”秦虹表示，过去中国房地产是市场简单政策复杂，今年的特点可能是市场复杂，但政策简单明了，保持稳定。

具体来说，她认为大的政策方向不变，仍然是抑制投资投机性需求，支持和满足合理住房需求；地方政府则根据自身情况，增加或减少供地，适当在具体政策上作调整。

中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。

在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，已有宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州、芜湖等多地放松调控政策，并得到中央默许。业内人士认为这是对中央“分类指导”“双向调控”的贯彻执行。

对于今年前四月房地产市场的下行，秦虹指出，一是由于去年同期基数较高，二是受宏观经济增速下降、以及不对称信息的影响，社会层面普遍存在观望情绪；最重要的一点是，今年以来对个贷持续的收紧，成本持续攀升，额度持续下降。

就这三方面来看，下半年基数走低较为有利；市场观望是否持续难以确定，有赖于二季度经济增长，以及明确的信息引导预期；个贷政策是否稳定则是最关键的一点。如果个贷政策能改善，她对下半年不是很悲观，因为在当前阶段自住性需求量仍然很大。

对于今年以来房贷偏紧的情况，央行近期口头要求商业银行提高相关贷款发放效率并合理定价。不过一些人士认为口头喊话的效果尚待观察，商业银行出于自身盈利考虑，在房贷上的改善未必会很显着。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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