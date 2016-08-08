交银财富景气指数上扬 中国小康家庭对经济景气信心持续攀升

路透上海8月8日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一发布的最新一期交银中国财富景气指数上升，小康家庭近期对经济景气的信心持续攀升，且不动产投资意愿创出新高。

交通银行金融研究中心报告指出，7月交银中国财富景气指数为137点，较上期涨4个百分点，三个一级指标均出现上涨，其中经济景气指数涨幅最大，达到9个百分点，收入增长指数和投资意愿指数分别上升5个和2个百分点。

“从2010年我们开始发布指数以来，经济景气指数与宏观经济运行是比较吻合的。从近阶段该指数持续回升态势来看，预示着三季度经济较平稳，四季度应该也不会差。“交行首席经济学家连平指出。

他说，从用电量、发电量、运输量及信贷等指标来看，国内经济数据正逐步向好。虽然7月制造业PMI（采购经理人指数）跌回荣枯线50以下，不过这可能与7月国内大面积洪涝灾害的不利影响相关，估计8月PMI将会回升至荣枯线以上。

宏观经济先行指标--中国7月官方PMI微降至49.9，上月和路透调查预估中值均为50。

他还表示，在本次调查中，小康家庭对外汇投资的意愿明显上升，这主要与英国脱离欧盟后，美元投资的避险性需求上升及人民币贬值预期加强相关。未来随着英国脱欧事件继续发酵及美联储加息预期加强，外汇投资预计将继续活跃。

在对小康家庭流动资产投资的调查中，投资意愿排名靠前的投资产品分别是银行理财产品、外汇投资、P2P和股票，其中外汇投资是除银行理财产品外，投资意愿最强烈的产品。

本期不动产投资意愿指数已是开展调查以来的新高，不过出现结构分化。目前持有三套及以上住房的小康家庭不动产投资意愿明显下降，可能是因为限购政策的阻碍效应所致；而持有0-1套和2套住房的群体投资意愿则有小幅上升。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。最新受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在12万元人民币以上，成都的家庭年收入为10万元以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）