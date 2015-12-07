交银财富景气指数触底反弹 股市回暖令家庭投资收益上升

路透上海12月7日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周一发布的最新一期交银中国财富景气指数触底反弹。调研结果显示，A股市场温和回暖使小康家庭的投资收益有较大回升，并使得家庭对金融资产的投资意愿上升。

交通银行金融研究中心报告指出，11月交银中国财富景气指数为122点，较上期升11点，上期指数创下2010年指数推出以来的最低点。三个一级指数--经济景气指数、收入增长指数及投资意愿指数全面回升，其中收入增长指数和投资意愿指数分别上升17个和8个百分点。

报告指出，资本市场的趋暖，使得小康家庭的预期收入止跌反弹；而且，作为家庭收入的重要部分，投资收益亦有大幅上升，股票、基金和债券等投资产品的收益均有较大上涨。

本期针对小康家庭未来对各类流动资产的投资意愿调研中，家庭对股票的投资意愿较上期上升25个百分点。受美联储加息预期和人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子等因素影响，境外资产投资意愿亦有23个百分点的增幅，外汇投资意愿则继续保持在较高水平。

本期调研取样发生在10月-11月，这段时间A股大盘已出现反弹走势。至11月末，沪综指.SSEC已较10月初上升近两成，不少个股股价翻倍。

本期不动产投资意愿指数则较上期升4个百分点，达到两年来的高点。报告指出，10月楼市迎来热销旺季，开发商积极推出新房源和促销手段，加上地方纷纷落实宽松新政，去化速度有所提升。同时，自11月以来，“以加快户籍制度改革带动住房等消费”等声音也频繁出现，使地方政府对化解房地产库存加快行动。这些都促使二三线城市去库存出现成效。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在10万元人民币以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）