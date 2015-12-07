交银中国财富景气指数触底反弹 股市回暖令家庭投资收益上升

交通银行周一发布的最新一期交银中国财富景气指数触底反弹。调研结果显示，A股市场温和回暖使小康家庭的投资收益有较大回升，并使得家庭对金融资产的投资意愿上升。报告指出，资本市场的趋暖，使得小康家庭的预期收入止跌反弹；而且，作为家庭收入的重要部分，投资收益亦有大幅上升，股票、基金和债券等投资产品的收益均有较大上涨。路透