交银中国财富景气指数升至纪录高点 小康家庭房产投资意愿强

路透上海12月6日 - 中国第五大商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周二发布的最新一期交银中国财富景气指数升至纪录高点，小康家庭近期对中国经济走势信心提升，而且不动产投资意愿增强。

交通银行金融研究中心周二还正式发布交银银行间市场流动性指数（交银IBLI），以指数形式直观反映银行间市场流动性状况，有助于投资者根据过往指数运行情况对未来流动性趋势以及对政策工具可能的操作方向进行预判，该指数将根据盘中交易数据进行测算，每天发布。

交银金融研究中心报告指出，11月交银中国财富景气指数为140点，较上期涨5个百分点，并至2010年10月开始此项调研以来的最高点。三个一级指标均出现上涨，其中经济景气指数涨幅最大，达到8个百分点，收入增长指数和投资意愿指数分别上升2个和6个百分点。

“经济景气度提高，主要来自投资和就业两个指标。”交行首席经济学家连平指出。

他说，投资景气指数上升7个百分点，与当前基建和房地产投资大幅反弹的现实情况较为吻合。而就业指数的上涨，一是因为经济企稳回暖，令社会总需求上升，对就业增长有所支撑，二是“大众创业、万众创新”政策执行一年多以来，对就业的提振效应正在逐步体现。

虽然近期全国不少一二线城市纷纷出台房地产限购限贷的调控政策，但在本次调研中，小康家庭对房地产的投资意愿仍相当高涨。

连平认为，当前国内流动性宽松、人民币兑美元汇率贬值趋势较明显，居民对资产保值增值的需求升温。随着金价的回落，房产成为当前投资者配置资产的重要关注点。虽然不少城市出台房地产调控政策，但房价继续上涨的预期不减，因此房产投资仍是小康家庭近期重要的考虑方向。

他预测，目前尚没有采取调控政策的二线和三线城市房价未来可能继续上涨，房地产市场调控的范围有望进一步扩大，而部分三线及大部分四线城市仍需要继续消化房地产高库存，房市偏冷。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约2,000个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。最新受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在12万元人民币以上，成都的家庭年收入为10万元以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）