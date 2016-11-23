中国家庭财富微降至23万亿美元 全球排名跌至第三--瑞信

路透香港11月23日 - 投行瑞信最新全球财富报告显示，汇率波动导致中国的家庭财富下降2.8%至23万亿美元，全球排名跌至第三位，但以当地货币计算则有4.1%增长。

瑞信周二的新闻稿引述该份报告指，中国的家庭财富总值目前仅次于美国和日本，但预计未来五年中国的财富增长有望保持强劲升势，以按年增长9.2%计算，到2021年财富总值将达36万亿美元，但增幅将低于2000年至2016年间的11%。

而中国目前的百万富翁人数为160万，财富总值达6.6万亿美元。以按年增长11.6%计算，预计到2021年百万富翁人数将达270万。

至于香港的情况有别于中国内地，因港元与美元挂钩的关系，香港于2016年的家庭财富增长8.1%至1.2万亿美元，报告预计，未来五年香港家庭财富按年增长5.9%，到2021年将达1.5万亿美元。

中国的超高净值人士（个人资产净值超过5,000万美元）达11,000人，仅次于美国，全球排名第二，增幅为6.2%，自2000年以来上升了100倍。而香港的超高净值人士则接近1,800名，同期增长14.7%。

这份涵盖全球200多个国家48亿成年人的财富数据报告显示，2016年全球财富总值为256万亿美元，只上升1.4%或3.5万亿美元，与全球成年人口增长相符。因此，全球成人平均财富为52,800美元，与上一年度保持不变。

瑞信亚太区首席投资总监伍泽恩（John Woods）指出，2008至2009年经济衰退的结果，将继续对经济增长构成重大影响，令经济增长长期停滞不前。英国脱欧公投和美国总统大选导致多极世界的出现，有可能加剧上述趋势，持续较低财富增长率将会是新常态。（完）