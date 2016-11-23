中国家庭财富微降至23万亿美元 全球排名跌至第三--瑞信

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月23日 - 投行瑞信最新全球财富报告显示，汇率波动导致中国的家庭财富下降2.8%至23万亿美元，全球排名跌至第三位，但以当地货币计算则有4.1%增长。
瑞信周二的新闻稿引述该份报告指，中国的家庭财富总值目前仅次于美国和日本，但预计未来五年中国的财富增长有望保持强劲升势，以按年增长9.2%计算，到2021年财富总值将达36万亿美元，但增幅将低于2000年至2016年间的11%。
而中国目前的百万富翁人数为160万，财富总值达6.6万亿美元。以按年增长11.6%计算，预计到2021年百万富翁人数将达270万。
至于香港的情况有别于中国内地，因港元与美元挂钩的关系，香港于2016年的家庭财富增长8.1%至1.2万亿美元，报告预计，未来五年香港家庭财富按年增长5.9%，到2021年将达1.5万亿美元。
中国的超高净值人士（个人资产净值超过5,000万美元）达11,000人，仅次于美国，全球排名第二，增幅为6.2%，自2000年以来上升了100倍。而香港的超高净值人士则接近1,800名，同期增长14.7%。
这份涵盖全球200多个国家48亿成年人的财富数据报告显示，2016年全球财富总值为256万亿美元，只上升1.4%或3.5万亿美元，与全球成年人口增长相符。因此，全球成人平均财富为52,800美元，与上一年度保持不变。
瑞信亚太区首席投资总监伍泽恩（John Woods）指出，2008至2009年经济衰退的结果，将继续对经济增长构成重大影响，令经济增长长期停滞不前。英国脱欧公投和美国总统大选导致多极世界的出现，有可能加剧上述趋势，持续较低财富增长率将会是新常态。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。