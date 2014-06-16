中国楼市只是调整不会崩盘--专家

路透北京6月16日 - 上周五中国公布1-5月房地产投资继续大幅下降，再次引发对中国房地产市场的担忧。人民日报周一刊登两位专家的分析文章称，中国楼市只是调整不会崩盘，因刚性需求依然充足，行业资金链条未现紧张迹象，房价全面下降可能性不大。

其中住建部政策研究中心主任秦虹的文章称，今年楼市由于种种原因注定是一个调整之年，但是如果由此断定楼市即将发生崩盘，出现断崖式下跌，这样的结论言过其实。当前自住性需求量仍很大，这是维持市场信心的根基。

她分析指出，从今年房地产市场出现下行的原因看，去年同期商品房销售增速的高位增长难以持续；个人住房按揭贷款的收紧，实实在在影响了人们购房愿望的实现，以及房地产市场下行的舆论影响预期，让有需求者也陷入观望。

她认为，当前的自住性需求量仍很大，这是维持市场信心的根基。自住性需求与中国的人口结构密切相关。第六次人口普查显示，2014年全国24岁到28岁的年轻人达1.2亿，其中约8,000万人在城镇居住，这部分人是婚房需求的主体。39岁到49岁的高储蓄率人口有2.2亿，他们是改善性住房的主体。尽管人口的年龄结构对房地产市场的影响是阶段性的，但当前的结构决定了住房的真实需求仍然很大，可以支撑市场发展。

此外，房地产市场出现明显的分化，住房总供应量短时间内上升比较快。从2011年开始，房地产市场的供求关系出现变化，供应量上升比较快。

她认为，基于以上判断，对当前以及中期房地产市场还是有信心的。未来城镇化的发展，稳定的经济增长以及消费结构的升级，仍将为房地产市场发展提供空间。而未来的发展将从过去单纯注重数量的增长，转向更加注重质量的提升。

中国国家统计局周五公布，中国1-5月房地产开发投资同比增长14.7%，自前四月增速16.4%进一步下滑，已远不及去年全年近20%的增速 (Full Story)。

**住房供求及资金面不支持房价全面下跌**

中国金融四十人论坛青年研究员李洪侠同日也发表观点相同的文章称，供给没有明显过剩，刚性需求依然充足，行业资金链条未现紧张迹象，从住房供求的基本面和资金角度判断，今年住房价格全面下降的可能性不大。

文章分析称，住房供给面不支持房价全面下跌。供给过剩是住房价格下降的前提条件之一。考虑到中国土地管理制度、房地产开发环节和周期，2012-2013年住房新开工面积平均下降0.4%，为近10年来首次，如果住房需求变化不大，今年住房不但不会出现供应过剩甚至还有不足的嫌疑；2013年末全国住房待售面积3.2亿平方米，按照当年速度仅够销售3个多月，库存远未达到支撑半年销售的过剩临界点。可见，今年住房市场不存在明显供给过剩。

住房需求短期内不会出现明显下滑。需求萎缩是房价下跌的另一个前提。在没有住房存量和家庭分布数据的情况下，住房需求只能根据过往的销售情况和居民收入大致做出趋势性判断。

从销售看，2011年大中城市相继实施限购政策，投资需求受到抑制。尽管如此，3年来住房销售仍保持年均7.4%的增速，2013年更是增长17.5%，可见刚性需求动力仍然充足。从收入看，去年城镇居民收入增长7%，虽略低于房价增速，但近10年来数据表明，两者差距并不算大。

文章称，当然目前房价状态下，很多城市居民无法靠收入买房，而是靠几代人的积蓄、拆迁等初始财富积累等，今年作为新型城镇化元年，拆迁增加、补偿标准提高，很可能通过增加初始财富积累和住房置换等方式，增加购房需求。

此外，房地产行业的资金链条未现紧张迹象。房地产业资金密集且资产属性强，资金链是影响房价的重要因素，判断资金链有企业、个人和银行三个角度。从房地产企业看，去年房地产企业到位资金超过12万亿元人民币，增长26.5%，明显高于此前三年平均增速。

从个人住房贷款看，去年末个人住房贷款余额为9万亿元，同比增长21%，比上年末高8.1个百分点。银行数据进一步印证上述趋势，去年房地产贷款和信托融资增长迅速，新增房地产贷款2.3万亿元，同比多增9,987亿元；新增房地产信托6,848亿元，同比增长超过1倍。可见，房地产企业资金总体充裕，个人购房贷款增长较多，资金层面基本保障了住房供求平衡。

文章认为，全国不会出现全面房价下降，并不意味着所有城市房价都不会下跌，也不代表所有企业都经营良好。相反，部分二、三线城市由于前期供给增加过多、投资需求多、人口增加有限等原因，已经表现出一些问题，应当加以高度重视。

易居发布的新建商品住宅库存报告显示，截至5月底，35个城市新建商品住宅库存再创历史新高，库存面临“压力山大”的窘境。同时，35个城市新建商品住宅存销比为16.5个月，存销比指标在继续恶化，意味着消化现有库存需要16.5个月。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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