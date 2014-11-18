平安好房联手万科共推房产众筹 挑战房源数量最多新纪录

路透上海11月18日 - 中国第二大寿险公司中国平安(601318.SS)旗下平安好房联手国内最大房地产企业万科(000002.SZ)等共同推出房产众筹项目，计划一次众筹216套房源。若众筹成功，将创下国内单次房产众筹数量最多的纪录。

中国平安(2318.HK)新闻稿称，众筹项目为广州北部万科城第七期的216套住宅，众筹目标最低金额1,500万元人民币，每套房产认筹最低金额5万元起，最高不超过13.5万元。如果众筹金额达到1,500万元的最低众筹额度，那么所有的众筹参与者都将能享受到比目前周边市场价低近13%的特别优惠购房价。

除了优惠购房价外，众筹参与者还将享有优先选房权以及3%的预计年化收益率。该众筹项目的持有期为10个月，到期后，众筹参与者再决定是否需要置业。如果选择置业，众筹参与者将依次享有优先选房权；如果最终放弃众筹买房优惠权，参与该众筹项目的本金和收益也会一次性退还到参与者的帐户。

今年以来，国内已有不少通过众筹方式购得优惠房源的案例，远洋地产、龙湖(0960.HK)等房产商纷纷联手京东(JD.O)等互联网平台推出房产众筹项目，目前国内众筹平台已超过100家。众筹项目用意之一是房企利用互联网扩大客户覆盖面和加大营销力度，加速销售。

新闻稿称，平安好房此次与平安不动产合作，将对所有众筹项目进行“事前筛选、事后跟踪”的全面运营管理，以打造国内优质的房地产众筹平台。

平安好房首席执行官（CEO）庄诺认为，互联网平台有可能承担起未来虚拟售楼处的角色，将线下的展示厅搬到线上来，对开发商来说节约了营销成本，而对消费者来说能够获得更多的让利与实惠。

平安好房是平安旗下专业房地产平台，其8月曾发起首期海外房产众筹项目，募集100万美元后投资美国房地产，从而获得海外房产的出租收益，项目起点门槛仅为100美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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