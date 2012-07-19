近30亿保障房资金被挪用--审计署

路透北京7月19日电---中国审计署抽查了66个市县的77.35万套保障性住房後发布公告称,近30亿元人民币保障房建设资金被挪用,2.1万户保障对象收入超标.

这份66个市县2011年城镇保障性安居工程审计结果公告是2011年11月至2012年3月,审计署对河北、内蒙古、重庆等18个省、自治区和直辖市2011年城镇保障性安居工程建设管理情况进行审计後的结果.

公告称,审计范围内,有29个单位违规拨付或滞留保障性安居工程资金23.33亿元,22个单位将29.55亿元工程资金用於非保障性住房建设、公司注册资本验资和市政工程建设等.

66个市县中,42个市县的2.1万户保障对象存在收入财产超标、重复享受保障待遇、应退出未退出住房保障等问题.有9个市县的5,479户保障对象未经资格审核即被纳入保障范围.

审计署并称,存在未足额提取或安排保障性安居工程资金的问题.66个市县中,有36个市县少提取或少安排工程资金53.14亿元,占应提取或安排总额的14%.其中,11个市县的58个项目地方投资有6.12亿元未到位,占这些项目应安排资金的44.74%,在一定程度上影响工程建设进度.

另有19个单位违规向27个城镇保障性安居工程项目收取行政事业性收费和政府性基金8,941.78万元,49个项目的6.75亿元银行贷款未按规定享受优惠利率.

2011年,18个省区市保障性安居工程支出由2009年的664.73亿元增加到2,210.56亿元,增长2.33倍;新开工各类保障性住房394.13万套,完成棚户区改造248.29万套(户).

中国计划"十二五"(2011-2015年)期间新建保障性住房3,600万套,大约是过去10年建设规模的两倍.中国住房城乡建设部此前提出,2012年保障房确定新开工建设700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於去年.(完)

欲了解详情,请点选中国审计署(here)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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