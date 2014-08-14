香港《经济日报》中央未惧信贷减 最忧楼泡爆破

(8月14日社评)

中国内地上月新增信贷创近4年新低，市场忧此反映经济不振，惟信贷趋缓仍未足惧，真正隐忧是在中央默许楼控松绑下，中国内地楼市仍未止跌，中央势续松楼控，图助楼市与经济软着陆。

外界曾料，在中央接连定向宽松下，中国内地上月新增贷款将达7,800亿元（人民币．下同），惟人民银行昨公布上月新贷仅3,852亿元，不及预期一半。市场揣测此反映中国内地经济动力不足，惟上月信贷增速大降，未必表示经济转坏。

事实上，上月广义货币供应M2增速仍达13.5%，高于中央全年目标13%，反映货币信贷增速放缓，应未惹中央忧虑。

中央真正在担忧的，实是楼市下行的冲击。中国内地今年首7个月房地产开发投资增长仅13.7%，远低于去年同期的20.5%，且上月商品房销售额与销售面积跌幅更双双扩大，反映中央虽已暗松楼控，楼市却未止泻，难言可软着陆，其对中国内地经济的冲击，更正渐浮现。

其一，中国内地首7个月城镇固定资产投资增长仅17%，创逾12年新低。

其二，中国内地楼市退烧，土地市场首当其冲，加深地方债爆破风险。有调查指中国内地300城市上月卖地收入较去年同期减半，卖地是地方财政命脉，占地方政府收入近半比重，且今年又是地方债偿还高峰，近11万亿元地方债中，约2.4万亿元须今年偿还，若楼市续降温令土地难卖，那地方债违约风险势增。

相信中央忧楼市冲击正升，故不但未阻地方放松楼控，地方托市行动更续升级，由过去仅个别城市出招，近期更有湖南和福建等推省级救楼市措施。若中国内地楼市持续弱势，类似的放松楼市限购、限贷政策，势续有来。

楼市已成中国内地经济能否软着陆的关键，故目前稳中偏松的货币政策会否加码，端视现时的宽松力度能否为楼市托底，此将是中国内地宏调走向的最重要风向标。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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