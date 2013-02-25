中国房地产调控细化政策近期或出台--报载

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透上海2月25日 - 继中国国务院上周表态将加强房地产调控后,据中国证券报周一报导,有关楼市调控的细化政策可能近期出台,维持调控的连续性和稳定性是此轮政策的重要思路;将对原有不少条款予以强化,包括房价控制目标的制定、预售制度的实施、土地供应和开发过程的管控等.
报导指出,近期多个部委和机构纷纷召开会议,总结调研情况,提出政策建议,对楼市调控做出部署.一些地方政府尤其是一线城市相关部门也在加强市场分析,并提交市场报告,为新政出台提供依据.
在国土资源部近日召开的会议上,国土部副部长胡存智提出,今年要努力保持土地供应总量基本稳定;其中在保证充足的增量同时,国土部还要求快速释放存量,并继续加大盘活闲置地力度.
国土部还针对地价做出部署并强调,要保持正常的地价形成机制,按供求规律保持土地供应总量,消除异常信号及波动,避免地价信号被利用,造成市场恐慌.
报导还称,除国土部外,其他相关部委也在近期召开内部会议,部署房地产调控的有关工作.在保持现有调控政策的连续性和稳定性的同时,配套政策的出台也是各部委研究的重点.
中国国务院上周召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.
在1月传统淡季,中国楼市却一反常态延续回暖趋势,房价涨幅进一步扩大,同比结束连续10月的下跌转升.国务院及时重申加强房地产调控,料将加剧对热点地区调控升温的市场预期.
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。