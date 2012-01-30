中国去年末房地产贷款余额同比增速大幅回落至近14%

* 去年末人民币房地产贷款余额同比增速回落13.5个百分点

* 去年末人民币房地产贷款余额10.73万亿元

* 全年增量占各项贷款比例亦同比下滑9.4个百分点

路透北京1月30日电---2011年在号称"史上最严"的房地产调控之下,中国房地产贷款的增速亦见明显下滑;去年末人民币房地产贷款余额的同比增速大幅回落了13.5个百分点,且全年增量占同期各项贷款增量的比例亦比上年低9.4个百分点.

中国央行周一刊登在网站的报告指出,去年末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额10.73万亿元,同比增长13.9%.

全年房地产贷款累计增加1.26万亿元,同比少增7,704亿元,全年增量占同期各项贷款增量的17.5%,比上年水平低9.4个百分点.

数据并显示,12月末,地产开发贷款余额7,680亿元,同比下降7.9%.房产开发贷款余额2.72万亿元,同比增长17.1%,比上年末低5.9个百分点.

惟保障性住房则受到政策青睐;12月末,保障性住房开发贷款余额3,499亿元,全年累计增加1,751亿元,占同期房产开发贷款增量的50.1%,比年初水平提高31.7个百分点.

在持续严厉调控政策下,目前中国住宅市场房价过快上涨的势头已得到遏制,数据显示,2011年12月有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓;据路透测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨1.4%,为连续第五个月涨幅放缓,且以全年最低涨幅收尾.

同时,2011年房地产行业主要指标增幅已明显放缓,投资及新开工增速均出现明显下滑.统计局数据显示,尽管2011年房地产投资同比增速维持近28%的高位,但12月单月增速却降至12.3%,为年内新低,新开工面积增幅亦下滑至16.2%.

更多详情,请点选中国央行网站(here年金融机构贷款投向统计报告.pdf)

欲浏览2011年中国房价走势图,请点选(r.reuters.com/jyx95s)