房地产下行压力令中国经济明年减速 不排除硬着陆--瑞银

路透上海9月23日 - 国际知名投行瑞银集团首席中国经济学家汪涛周二表示，尽管中国未来仍会出台一些刺激政策，但国内房地产市场下行趋势难以扭转，中国经济自今年第四季起至明年将减速前行，不排除出现硬着陆的极端情况。

她预测今年第三季和第四季的国内生产总值（GDP）增速分别为7.1%和6.9%，明年全年为6.8%。她说，未来有15%的概率出现因房地产活动大幅下滑，拖累2015年中国GDP增速至5%的情形。

她解释称，与过往三次房市调整不同的是，今年来房地产市场的下滑主要原因是新增住房供应超过了内在需求，而非政策调控，而且支撑房产投资性需求的诸多因素正在消退。尽管政府可采取放松限购或限贷等措施，但这只是可以缓和房地产下行带来的冲击，难以根本性的扭转趋势。

“房地产连续下行可能会造成连锁反应的影响会继续表现出来，在金九银十之后四季度，明年整个经济会继续地减速，这是我们的一个判断。”她说。

她认为，不论9月和10月的房产销售数据如何，未来一段时间房地产开发商的首选动作应是控制地产开发节奏和加速去库存，这种收缩投资行为对经济会有明显的负面影响。据估计，房地产相关的上下游产业对中国经济的影响力达三成。

未来中国政府可采取的刺激政策包括：加码现有政策（基建投资、公共服务业改革、棚户区改造）、加快三四线城市的户籍改革、放松货币信贷政策（增加信贷供给、降息等）、放松房地产政策（降低首付比例和利率、地方政府回购商品房用于保障性房源等）。她预期，今年底前，中国或会实施降息50bp动作。

“政策可以冲销、可以抵销，可以减弱影响，但很难扭转。”她指出，“要扭转，要带动房市反弹，是很难的。”

汪涛还认为，随着前几年国内工资水平连续上涨，中国的劳动竞争力已得到非常大的削弱，人民币汇率近阶段已不能再升值了。

她预计，今年底人民币兑美元价格在6.20左右，明年底会进一步贬至6.35左右。

人民币兑美元即期交易周二午后报6.1391。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。