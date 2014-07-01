中国七家房企上半年销售超500亿元

路透北京7月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，上半年销售额前十房地产企业入榜门槛同比提高8.4%，前七家房企销售额均超500亿元人民币，预计房企推案进一步加快，多数典型房企能完成全年目标。

报告指出，上半年销售额方面，前十企业的入榜门槛从去年的238亿元增加到了258亿元，排名前50的企业金额门槛则从去年上半年的56亿元提升至63亿元，提升了12.5%。

龙头房企的优势扩大，第一梯队的七家房企上半年销售额均突破500亿元，其中万科(000002.SZ)销售额上半年即已突破千亿达1,018亿元，恒大地产(3333.HK)销售面积997万平米重归面积榜首位，同时其年度目标完成率亦居榜首达64%，中国海外发展(0688.HK)、万科等龙头房企的完成率也都已过半。

在业绩增速方面，碧桂园(2007.HK)因去年同期基数较低，同比增长达74%，销售904万平米、588亿元，分别位居面积榜和金额榜的第2位和第5位，不过报告认为该公司一、二季度业绩比为1：0.7，一季度中1月份比重占半。随着业绩增速明显减弱，下半年能否持续发力仍待检验。

报告指出，去年销售规模300-700亿元的第二阵营房企在上半年增长明显分化：大部分房企业绩出现下滑，个别房企甚至跌出TOP50排行榜。业绩下滑主要是因为产品定位偏高端，在供过于求的城市布局过于集中。

对于下半年行情，报告认为随着更多房企集中推案，微刺激下银根松动和更多城市限购放松，下半年市场形势或有所好转。但预计行业加快调整的态势不会改变，考验期仍在持续，房企应调节好产品结构，掌控推案节奏，采取更大力度的价格策略。

报告称，根据房企年初公布的计划，大部分房企下半年推案比例都在六成以上，随着新推案加快，下半年的销售进度有望加快。典型房企基本能完成全年目标，上半年，恒大、中海、万科、旭辉(0884.HK)、越秀(0123.HK)的目标完成率均过半，预期全年会超额完成目标，但个别完成率远低于40%的房企，下半年销售压力较大，完成全年目标估计很困难。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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