中国中小型房地产开发商偿债能力继续下降--中金

路透上海5月21日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出，中国中小房地产开发商短期偿债能力在2011年末大幅下降的基础上，大多仍继续恶化，仍有60%的发行人货币资金不能覆盖短期债务。

**房地产商偿债能力分化**

房地产发行人2012年一季度销售回款继续下降，但销售下滑的同时投资也出现了明显收缩，使得一季度自由现金流好於历史同期水平。随着投资增速的回落和销售面积同比降幅的改善，二季度自由现金流有望改善甚至转为净流入。

一季度筹资现金流较去年同期也有所改善，与行业整体开发贷款大幅下降背离，不过受益的主要是大型开发商，而中小开发商融资仍然是收缩的，表明开发贷款向更优质的公司倾斜。

严峻的问题在於随着长债逐步到期，短期偿债能力在2011年末大幅下降的基础上，大多仍继续恶化，仍有60%的发行人货币资金不能覆盖短期债务。随着房地产发行人整体信用水平的持续恶化以及大小开发商资质分化的加大，我们对房地产债的评分进行了系统性的调整。

首先，大型开发商的评分均达到投资级，信用状况仍然维持较好，保持投资级评分不变；中小型开发商中，现金流恶化和偿债能力下降的情况较为普遍，我们下调张江、中企、宁高科、万业、泛海、金丰、津滨和银基评分，只有京城建信用状况有所提升，上调评分；银基短期偿债风险明显加大，评分继续下调至5-，与东华债同属目前风险最大的个券。

**银行间:信用利差有望继续缩小**

阶段性的看，在货币政策没有进一步放松的情况下，基准利率继续下行的动力不足，不过信用债有望继续补涨，信用利差还有缩小的空间。短融的确定性最强，其收益率降幅明显低於央票，信用利差重新回升至历史3/4分位数以上。

中票的信用利差略高於中位数，尽管出於节约融资成本的目的企业发行中票的意愿会继续增强，但短期内供给还没有大幅增加的迹象，需求强於供给将进一步压缩利差水平。

评级间利差也有望进一步收窄，尤其是5%以上的AA-级及其以下短融和AA级中票收益率还有下降空间，但仍要注意低配盈利恶化风险高的行业。

我们前期推荐的10年期超AAA企业债收益率已回落至5%以下，目前依然具有较好的配置价值，不过6月份铁道债发行有望启动，加上银行次级债供给也会上升，所以短期信用利差进一步收窄的可能性不高。

**交易所:高等级表现好於高收益**

在经历本轮大幅上涨後，目前交易所高等级品种相对於银行间的收益率优势缩小至20bp，继续缩窄的空间有限，但未来可能会跟随中票收益率的下降而继续回落。

而高收益债本轮表现不如高等级和银行间，表明投资者的信用风险偏好有所下降。尽管未来可能再次出现从高等级到高收益的行情轮动带来的交易机会，但我们仍然主要推荐城投债，建议低配资质较弱的公司债，尤其是规避收益率并不高的低评级房地产债。

此外，保监会近日正式发文进一步调整无担保债投资范围。本次发文不再限制只能投资招标方式发行的无担保债，簿记建档的也可以投资，但仅限在二级市场投资，另外仍限於具有无担保债投资资格的保险机构。未来保险对信用债配置需求有望增强，尤其是AA级中票和企业债可能获得保险青睐。

**新券配置建议**

上周短融中AAA级评级真实，其他评级中包钢集、江利发和晋能源相对价值较高，风险承受能力较高的投资者可以选择A+江运股。

新发中票评分多数都可达到同评级平均水平，其中北城排和宁化工相对价值较差。

新发企业债中，沪地产债有较好的配置价值，城投债中盘锦建设债相对价值最高。新发公司债中，推荐配置华新债。(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

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