中国房企一季度投资开工更谨慎

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 1-3月房地产投资增速回落至23.5%
* 新开工增速继续放缓
* 销售仍处於低位,但3月有所回暖
路透北京4月13日电---中国持续的楼市调控令房地产企业投资开工更加谨慎.一季度房地产开发投资增速进一步回落,同期商品房销售虽略有回暖,但仍在低位徘徊.
国家统计局周五公布,1-3月房地产开发投资同比增长23.5%,增速较前两月27.8%的增速回落4.3个百分点;房屋新开工面积同比增长0.3%,较前两月增速回落4.8个百分点.
销售方面,1-3月商品房销售面积同比下降13.6%,销售额同比下降14.6%,降幅均较前两月有所收窄.
"1-3月房地产投资回落比较多,投资增速今年以来步入快速下降通道,这对整体经济影响可能也比较大,"银河证券宏观经济分析师张新法表示.
国家统计局同日公布数据显示,中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,创近三年来新低;其中固定资产投资同比增长20.9%,较1-2月为21.5%增速放缓.
中央政府今年已屡次强调房地产调控不放松.总理温家宝在上月所做的政府工作报告中强调,目前房地产调控处於关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.
**3月销售略有回暖**
从统计局1-3月商品房销售数据降幅收窄不难看出,楼市回暖趋势显现,首套房贷利率的回归带动刚性需求的释放.但由於刚性需求体量相对有限,业内人士担心,这波回暖行情或不会持续太久.
"我对今年成交回暖是否可持续表示怀疑.因为有个'大帽子'限购,并没有松动.限购不动,刚需能够释放多少还是在一定范围内的,"易居中国EJ.N研究总监回建强表示.
中国证券报周四报导称,对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠.此举或推动刚需购房者加速入市.
中国房产信息集团此前报告显示,2012年3月,十大重点城市成交面积环比全面上涨,其中杭州涨幅最大,达147.23%,天津的涨幅次之,涨幅为110.05%;从全国来看,监控的30个重点城市中,25个城市成交面积环比呈现上涨,平均涨幅达82.53%,仅4个城市成交面积环比下跌.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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