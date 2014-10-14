住房公积金新规加力支持购买自住房 推进异地贷款业务--新华

该政策并称，职工连续足额缴存住房公积金6个月及以上，可申请住房公积金个人住房贷款，贷款对象为购买首套自住住房或第二套改善性普通自住住房的缴存职工。住房公积金个人住房贷款发放率低于85%的设区城市，可适当提高首套自住住房贷款额度。