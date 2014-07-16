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中国财经 | 2014年 7月 16日 星期三 10:25 BJT

中国1-6月房地产开发投资同比增14.1% 新开工面积降16.4%

路透北京7月16日 - 中国国家统计局周三公布，中国1-6月房地产开发投资同比增长14.1%，低于1-5月的增速14.7%。

统计局并公布，1-6月房屋新开工面积同比下降16.4%；商品房销售面积同比下降6%，销售额下降6.7%。

此前数据显示，今年1-5月房屋新开工面积同比下降18.6%；同期，商品房销售面积同比下滑7.8%，销售额同比降8.5%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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