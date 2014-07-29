长期拐点尚未出现 楼市转为结构性过剩--社科院

路透北京7月29日 - 中国社会科学院发布报告指中国住房市场长期拐点尚未出现，短期下跌不可避免，而拐点大致会出现在2020-2025年间。

中国证券报周二援引社科院发布的2014年《中国住房发展（中期）报告》称，楼市供求形势由供不应求向结构性过剩转变，房价可能进入2-3年的调整期，但房价不会整体崩盘。

“2015-2030年中国城市住房需求的总体走势呈现出‘上升-平稳-下降’的倒U型特征，拐点大致出现在2020-2025年间，届时中国城市的住房需求将不再具备快速增加的条件。”社科院报告称。

报告并指出，短期内居民需求热点由“有房住”向“住好房”转变，房价不会出现整体崩盘；房贷规模增速有望反弹、房贷占比仍将居高位，商业银行对房地产继续维持较高的支持度。

报告认为，生育政策的调整有利于房地产市场的稳健均衡发展，但就目前而言，单独两孩政策的力度和强度还无法达到立竿见影的效果。

针对当前住房市场形势的新变化，报告建议，应更多地发挥市场机制调节供求的决定性作用，积极引导市场健康调整；实施区间调控，做好风险防范。

“规范、完善和培育旧房与租赁市场，降低二手住房交易和租赁交易税费，进一步完善或取消期房预售制度；严格执行‘分类指导’和‘双向调控’。”报告表示。

社科院称，一线城市和热点二线城市应通过长效机制建设，正确引导市场预期；其他二线城市和热点三线城市逐步放松限购。

此外，住建部政策研究中心主任秦虹近日表示，未来一段时间，房地产将从过去的趋势性机会，变为未来的结构性机会。

她并表示，并不担心今年出现的销售负增长情况，因为这是去年同期销售的增长基数太高所致。

为了应对房地产市场的低迷，各地方政府今年以来已或明或暗的对房地产调控政策进行了松绑和微调，其中呼和浩特、济南和苏州则先后明文取消了限购。（完）

(发稿 侯向明； 审校)

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