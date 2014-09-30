人行：拥有一套房并结清房贷家庭可享受首套房贷政策

路透北京9月30日 - 中国央行和银监会周二表示，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。

发布在中国央行网站的通知称，在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。