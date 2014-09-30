人行：拥有一套房并结清房贷家庭可享受首套房贷政策

中国人寿首季净利增长17% 因业务结构改善及投资收益增加
路透香港4月27日 - 中国最大寿险企业中国人寿周四公布，今年首季净利同比增长17%，因业务结构改善及投资收益增加。
路透北京9月30日 - 中国央行和银监会周二表示，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。
发布在中国央行网站的通知称，在已取消或未实施“限购”措施的城市，对拥有两套及以上住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行应根据借款人偿付能力、信用状况等因素审慎把握并具体确定首付款比例和贷款利率水平。
此外，通知称，鼓励银行业金融机构通过发行住房抵押贷款支持证券等多种措施筹集资金，专门用于增加首套普通自住房和改善型普通自住房贷款投放；同时，积极支持房企有市场前景的在建、续建项目的合理融资需求。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月27日 - 中国最大寿险企业中国人寿周四公布，今年首季净利同比增长17%，因业务结构改善及投资收益增加。
路透香港4月27日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四公布，今年首季油气产量同比下降4%，但销售收入大增56%，得益于油价回升。
路透香港4月27日 - 中国银行周四宣布，获中国国家开发银行转让15家村镇银行股权，总对价为9.78亿元人民币。