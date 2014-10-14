住建部：今年保障房建设任务提前完成 已开工720万套

路透北京10月14日 - 中国2014年保障房建设任务已提前完成。住房和城乡建设部公布，截至今年9月底全国城镇保障性安居工程已开工720万套，基本建成470万套，分别达到年度目标任务的103%和98%，完成投资10,700亿元人民币。

《人民日报》周二引述住建部部新闻发言人倪虹称，截至2014年9月底，通过廉租住房、公共租赁住房、棚户区改造安置住房等实物方式及发放廉租住房租赁补贴的方式，中国已累计解决了4,000多万户城镇家庭的住房困难。

“我们将继续把解决城镇低保家庭等低收入群体的住房困难作为重点，优先保障。”倪虹表示。

他并表示，“十二五”期间，中国住房保障体系逐步形成，针对不同收入人群的保障覆盖面逐步扩大，保障方式日趋丰富。此外，中央财政补贴从2007年的72亿元增加到今年的1,980亿元，财政支持力度明显大幅提高。

过去几年，中国保障房建设提速，新一届政府提出健全符合国情的住房保障和供应体系，做好住房保障和房地产市场调控工作。2014年计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上、基本建成480万套。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 沈燕/黄凯)

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